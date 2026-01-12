Ex leader nazionalista corso ucciso ai funerali della madre 

Ajaccio. L’ex militante nazionalista corso Alain Orsoni, riconvertitosi al business ed ex presidente dell’Athletic Club Ajaccio (Aca) , è stato ucciso ieri durante i funerali della madre nel villaggio di Vero, nel dipartimento di Corse-du-Sud.

I fatti sono stati confermati all’agenzia France Presse dal procuratore di Ajaccio, Nicolas Septe, che ha aperto un’inchiesta per omicidio in banda organizzata. Lo sparo intorno alle 16,30. Orsoni sarebbe morto sul posto, riferisce una fonte vicina all’inchiesta.

L’assassino ieri sera era ancora in fuga, secondo quanto riportava il Corriere della sera citando il canale BfmTv. Il leader nazionalista è stato ucciso con un solo colpo di fucile, sparato da lontano: questo quanto risulta dai primi accertamenti. A premere il grilletto, un sicario sbucato all’improvviso da dietro alcuni alberi.

Noto nell’isola per il suo fiuto politico, l’ex militante indipendentista 71enne aveva lasciato la Corsica nel 1996, in piena guerra fratricida in seno al movimento indipendentista. Aveva vissuto 13 anni in Florida, poi in Nicaragua, e in Spagna. Poco dopo il suo ritorno dall’esilio, un progetto di omicidio contro di lui venne sventato dalla polizia francese nell’estate 2008. Il fratello Guy venne invece assassinato nel 1983 e il corpo mai ritrovato. Orsoni decise poi di dare il suo nome al figlio, diventato oggi figura di spicco della criminalità corsa.

Dopo gli studi a Parigi, Orsoni divenne uno dei capi del Fronte di liberazione nazionale della Corsica (Flnc), avvicinandosi poi all'ala più radicale fondando il Movimento per l’autodeterminazione (Mpa), bollato dai suoi detrattori come “Movimento per il business”. In seguito alla caduta di alcuni suoi collaboratori, l’ex presidente dell'Ajaccio si spostava protetto da guardie del corpo e viaggiava su un’auto blindata. Ancora da chiarire se l’esecuzione a sangue freddo di Orsoni vada interpretata come conseguenza del conflitto mai sanato tra le diverse bande indipendentiste della Corsica o se il delitto sia maturato negli ambienti della malavita.

RIPRODUZIONE RISERVATA