Ex hotel Turritania, incendio nel cantiere 

Incendio all’ex Hotel Turritania. Ieri, intorno alle 18, si sono sviluppate delle fiamme dall’ultimo piano dello stabile, oggetto di lavori di riqualificazione ormai in dirittura d’arrivo. Il fuoco è iniziato quando il cantiere era chiuso e nessuno si trovava all’interno e, secondo una prima ricostruzione, sarebbe partito da alcuni materiali accatastati in un angolo. Un rogo molto intenso, visibile a centinaia di metri di distanza e che aveva fatto temere il peggio. Sul posto sono arrivati però subito i vigili del fuoco che, in breve tempo, hanno domato l’incendio raggiungendo la cima del palazzo con la scala aerea. «I danni per fortuna non sono cospicui», riferisce il sindaco, Giuseppe Mascia, arrivato in loco insieme al direttore generale del Comune, Antonio Spano, e al comandante della polizia locale Gianni Serra.

L’impianto fotovoltaico, che pareva in un primo momento interessato dall’incendio, sarebbe invece rimasto intatto. Su cosa abbia originato l’episodio restano i dubbi e il primo cittadino non si espone. «Aspettiamo la relazione dei vigili del fuoco. Al momento non possiamo escludere alcunché, neanche l’atto doloso». A fare luce potrebbero essere le immagini di videosorveglianza che saranno acquisite dalla polizia giudiziaria. Proprio ieri la II Commissione aveva fatto un sopralluogo nell’ex Hotel, su cui sono stati investiti oltre 6 milioni del Pnrr, attraverso il programma Pinqua, per rendere lo spazio un esperimento di co-housing. La fine dei lavori era prevista per il 31 marzo. «Ma dopo quanto successo- conclude Mascia- ci saranno dei ritardi».

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