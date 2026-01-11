VaiOnline
Nuoro.
12 gennaio 2026 alle 00:15

Ex artiglieria, c’è un varco da via Santa Barbara 

Procedono i lavori di riqualificazione dell’ex artiglieria di viale Sardegna, uno dei progetti più importanti per la città di Nuoro. Nelle scorse settimane è stato aperto un nuovo ingresso da via Santa Barbara, pensato per migliorare l’accessibilità e la fruizione degli spazi anche per le persone con ridotta mobilità. A illustrarne gli sviluppi è l’assessora ai Lavori pubblici Giulia Corda che afferma: «L’ingresso aggiuntivo da via Santa Barbara consentirà l’accesso a quella parte del futuro campus universitario che verrà messa a disposizione dell’intera comunità nuorese, a prescindere dagli orari di apertura delle strutture universitarie e delle aule studio». Si tratta dunque di un passaggio che mira ad ampliare l’utilizzo dell’area come uno spazio indipendente e aperto alla cittadinanza. «Questo nuovo accesso è stato pensato e realizzato per rendere meglio fruibili alcune aree dell’ex artiglieria - sottolinea Corda - che comprendono i campi sportivi e altri lotti previsti nel progetto generale». Con questa soluzione, agli utenti sarà garantita una via di entrata e di uscita aggiuntiva rispetto a quelle già presenti in viale Sardegna. Il collaudo dei vari lotti è previsto per fine estate. Per la fruizione del futuro campus il tempo resta ancora lungo. (g. pit.)

