Ex 131, nell’inferno del traffico natalizio 

«Lo scriva sul giornale, che qui non se ne può più». A bordo di una vecchia Renault Clio una coppia di anziani apre a malapena il finestrino per lamentarsi. Sono tra i tantissimi in fila sulla ex 131, zona commerciale di Sestu. La vecchia strada statale ieri non ha tradito le aspettative, negative, dovute anche, ma non solo, all’ultimo scampolo di lavori per la rotatoria all’altezza di via Piscina Matzeu.

Code e rabbia

«Siamo in fila da venti minuti», il ritornello degli automobilisti intrappolati sulla strada dei grandi centri commerciali e negozi che in pochi chilometri ne conta decine. Un imbuto che inizia subito dopo lo svincolo che dalla 131 dir immette nella vecchia statale. In due corsie le auto si incolonnano da subito.

Dalla parte opposta invece ci sono due corsie per lo più completamente vuote, perché questo tratto nella direzione opposta serve solo per fare inversione nello svincolo poco più avanti. Si è parlato anche della possibilità di portare le corsie da due a tre, in direzione Sestu, ma l’idea per il momento non è stata ancora approfondita.

Cantieri ovunque

Più avanti, superata la prima rotonda che incrocia con la Strada Provinciale 8, è il momento del cantiere per costruire un’altra rotatoria, all’incrocio con via Piscina Matzeu.

Le corsie da due diventano una, e per svoltare a sinistra si deve fare il giro lungo: per svolgere i lavori e ridurre il traffico, è consentito solo andare dritti e girare a destra. Il provvedimento ha funzionato almeno in parte. In questo tratto ci sono pochi negozi, e una volta che si riesce a imboccare la corsia giusta, all’altezza di Cortexandra, il traffico scorre un po’ più veloce.

Qualche nota positiva però c’è: grazie ai lavori già ultimati in tanti percorrono la strada a piedi nel tratto appena rifatto. Ampi marciapiedi e illuminazione, favoriscono un uso della strada da passeggiata, per andare da un grande negozio all’altro dopo aver lasciato l’auto in uno dei parcheggi. La Città Metropolitana ha investito oltre nove milioni di euro. Il cantiere per la rotatoria dovrebbe concludersi dopo Natale, e ieri gli operai erano già in vacanza.

L’altro punto critico

Code anche in via Vittorio Veneto che poi diventa la Provinciale 8, sia in zona su Moriscau, con una media di un quarto d’ora d’attesa. Da quando via sa Cantonera è chiusa per realizzare il percorso pedonale con lavori progettati dal Comune, molti passano da qui. Purtroppo, il ritrovamento di un cavo elettrico e le procedure per spostarlo allungano di un mese i tempi.

