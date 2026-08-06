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Sestu.
07 agosto 2026 alle 01:25

Ex 131, lavori finiti: riapre la rotatoria 

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L’attesa e i disagi sono finiti: ieri le auto hanno percorso la nuova rotatoria sulla ex 131, in territorio di Sestu. Si è chiuso così l’ultimo atto dei lavori per rendere più moderna la strada, costati complessivamente più di due milioni. C’è ancora una novità, la Città Metropolitana conferma che a settembre verrà riasfaltata la strada di un’altra rotonda poco più avanti, all’incrocio con la strada Provinciale 8 in direzione Elmas, un punto ormai disastrato dalle tantissime buche.

Per la rotatoria all’incrocio con via Piscina Matzeu ci sono voluti mesi di attesa per vedere la fine del cantiere. Ad allungare i tempi ci sono messe alcune varianti d’opera, e diverse allerte meteo. I residenti di Cortexandra avevano anche fatto una raccolta firme per chiedere di accelerare i tempi. Da ieri finalmente la via è libera, e l’incrocio si può attraversare in sicurezza.

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