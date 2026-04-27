Eventi estivi, agenda vuota 

L’estate si avvicina ma a Oristano la macchina della programmazione culturale e turistica procede a due velocità. Da una parte la città prova a costruire un calendario credibile e attrattivo, dall’altra Torregrande resta sospesa in un limbo tra cantieri e incertezze. Il risultato è un quadro ancora incompleto, dove le luci faticano a compensare le ombre. Il nodo è tutto nei tempi.

Torregrande in stand-by

Nella borgata marina il cantiere non è ancora chiuso e questo rende complicato pianificare eventi e iniziative. Nei giorni scorsi è stata approvata l’ultima perizia di variante, passaggio che dovrebbe consentire di superare gli ultimi ostacoli e avviare la conclusione dei lavori. L’obiettivo è chiaro: restituire alla borgata uno spazio moderno e funzionale, ma nel frattempo la programmazione resta in stand-by. A fotografare la situazione è Luigi Casu, presidente del Centro commerciale naturale di Torregrande: «Senza sapere quando piazza e lungomare saranno completamente disponibili è difficile costruire un cartellone credibile. Negli anni passati, proprio nell’area della torre, si organizzavano eventi e spettacoli che davano vita alla stagione estiva». Il Comune ha dato disponibilità a utilizzare le due estremità già completate del lungomare, «ma dal punto di vista logistico non è semplice pensare a iniziative strutturate», aggiunge Casu. Sul tavolo resta l’idea di qualche mostra mercato, ma anche qui pesa l’incertezza: «Molti artigiani, non avendo garanzie, stanno scegliendo di spostarsi altrove», conclude Casu.

In città

In città il quadro prende forma, anche se è ancora lontano dall’essere definito. «La prima certezza è Monumenti aperti, che tornerà il 9 e 10 maggio – spiega l’assessore alla Cultura, Simone Prevete – un evento ormai consolidato che valorizza il patrimonio storico e coinvolge scuole e associazioni». In fase di definizione anche un secondo momento: «Stiamo lavorando a una festa del libro in piazza Manno, con la partecipazione delle scuole». Sul fronte estivo si lavora a un cartellone più ampio, costruito in collaborazione con il comitato turismo della Fondazione Oristano, con l’obiettivo di includere anche le iniziative del Centro commerciale naturale di Torregrande. Un appuntamento di richiamo, intanto, è già fissato: il 29 agosto il centro storico ospiterà la finale regionale di Miss Sardegna, evento capace di garantire visibilità e afflusso di pubblico.

Shopping sotto le stelle

A cercare di rivitalizzare la città ci pensa anche il Centro commerciale naturale. «Più che puntare solo sull’animazione vogliamo riportare le persone a fare acquisti in centro – sottolinea la presidente, Rita Musso – Abbiamo avuto conferma da Confcommercio che tornerà “Shopping sotto le stelle” nella sua formula originale, dopo la pausa dello scorso anno». In programma anche altre iniziative: «Stiamo lavorando, insieme a Fondazione Oristano e Pro Loco, a una giornata dedicata all’arte e alla solidarietà. Riproporremo inoltre la giornata dello sport in collaborazione con il Comune e stiamo progettando un’iniziativa per incentivare gli acquisti: una sorta di “passaporto” che premierà i clienti delle attività aderenti». Tra certezze e incognite, la città si organizza. Ma l’estate è già dietro l’angolo.

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