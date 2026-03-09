VaiOnline
Pirri.
10 marzo 2026 alle 00:30

Evade due volte in poche ore dai domiciliari: 42enne in carcere 

Nel giro di poche ore è stato sorpreso per due volte fuori dalla propria abitazione mentre avrebbe dovuto trovarsi agli arresti domiciliari. La prima segnalazione è arrivata durante la notte, quando è suonato il braccialetto elettronico in uso a un 42enne cagliaritano. I carabinieri della stazione di Pirri sono intervenuti, riuscendo a fermarlo mentre era pronto ad allontanarsi dalla propria casa a bordo di uno scooter. Bloccato e dichiarato in arresto, l’uomo è stato nuovamente accompagnato dai militari nella sua abitazione, in attesa del processo per direttissima prevista per ieri mattina.

Poche ore dopo, però, il 42enne è stato nuovamente colto in flagranza in strada, questa volta a piedi, mentre stava facendo ritorno a casa dopo aver fatto una passeggiata all’aria aperta. Per la reiterata condotta e per l’inosservanza dei domiciliari nel giro di poco tempo, i carabinieri della Radiomobile hanno proceduto così con il secondo arresto. Il giudice, informato dei nuovi sviluppi, ha quindi disposto l’arresto in carcere dell’uomo, portato poi a Uta.

