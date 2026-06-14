Evade dai domiciliari, 30enne nei guai 

Controlli a tappeto nell’hinterland per verificare il rispetto delle misure degli arresti domiciliari.

A farne le spese un giovane disoccupato di 30 anni di Monserrato denunciato per evasione dai carabinieri di Quartu e Monserrato che non lo hanno trovato a casa. La scorsa notte, i militari hanno effettuato ripetuti controlli presso l’abitazione dove il giovane stava scontando la condanna, senza però riuscire a rintracciarlo. Gli accertamenti condotti nell’immediatezza hanno permesso di constatare l’allontanamento non autorizzato dell’interessato, avvenuto in violazione delle prescrizioni imposte dall’autorità giudiziaria.

Una volta documentata la presunta irregolarità, i carabinieri hanno provveduto a informare la Procura di Cagliari con la nuova denuncia a carico dell’indagato che ovviamente rischia un aggravamento della misura cautelare per un vecchio reato.

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