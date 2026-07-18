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Atletica leggera.
19 luglio 2026 alle 00:31

Europei U18, Cammilleri in semifinale 

Pass e primato nei 110hs Triplo: Deplano eliminato 

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Andrea Cammilleri (Sulcis Atletica Carbonia) si migliora e ai Campionati Europei Under 18 di Rieti supera lo scoglio del primo turno nei 110 ostacoli. Ieri mattina in batteria l'allievo di Antonello Murgia ha colto il terzo posto (qualificazione diretta dei primi quattro per le semifinali) in 13”53 (+0,3), primato personale e sardo Allievi (precedente 13”55 di Francesco Cherchi, Cus Sassari, Rieti 2025), migliore prestazione italiana Under 17 con gli ostacoli da 91 cm e quinta di sempre Under 18. Stamattina l'atleta di Carbonia sarà nuovamente ai blocchi di partenza alle 12,25 (diretta streaming su Eurosport). La finale è prevista per le 18,32. C'è da chiedersi cosa farà Cammilleri il giorno che azzeccherà la gara perfetta. Anche ieri non tutto è filato liscio: partenza incerta e quattro barriere messe a terra durante la fase di discesa. per lui 10° tempo totale a un centesimo dal settimo.
Purtroppo niente finale per Enrico Alessio Deplano (Amsicora). Nelle qualificazioni del salto triplo della mattina presto l'allievo di Paolo Caredda è rimasto fuori dai migliori dodici. Dopo un primo salto sotto i 14 metri, Deplano ha raggiunto i 14,50 (+0.3) della sua media stagionale per poi giocarsi tutto alla terza rincorsa, purtroppo conclusa con un nullo. Per lui rimane comunque la prima convocazione in Nazionale e la bellissima avventura ai continentali (16° in Europa non è poi così male) in una stagione da incorniciare col successo ai Nuovi Giochi della Gioventù e ai Tricolori di Molfetta.

Rappresentativa
Francesco Alpigiano (Cus Cagliari) si è invece aggiudicato i 400 ostacoli in 52”47 al confronto tra rappresentative regionali Under 20-23, disputato ieri a Macerata, rimanendo nella sua media stagionale. Purtroppo un'altra occasione persa per conquistare uno dei due posti in Nazionale per i mondiali Under 20 di Eugene, anche se ha già da tempo ottenuto il minimo di partecipazione. Nei 200 metri Elisa Marcello (Cus Cagliari) è stata la migliore in 24”27 (-0,4) e Francesco Cherchi (Cus Sassari) ha chiuso a 2 centesimi dal personale in 22”05 (-0,4), nel lancio del martello Annunziata Cattolico (Cus Cagliari) ha chiuso con 49,36 metri, nell’alto Francesca Leccis (Mineraria Carbonia) ha conquistato la seconda piazza con 1,68. Negli 800, per Filippo Verlezza (Dinamica) 1'56”74, per Marta Paderi (Atl. Selargius) 2’19”91.

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