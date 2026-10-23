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Gonnesa.
24 ottobre 2026 alle 00:44

Esplode bombola del gas in una veranda, illesa la padrona di casa 

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Sono circa le 13.30 quando il centro di Gonnesa viene scosso da un boato seguito da una fiammata alta: in vico Asproni, dietro il parco di S’Olivariu, è esplosa una bombola di gas. Avrebbe potuto essere una strage ma l’esplosione è avvenuta nella verandina esterna in cui si trovava la bombola mentre la padrona di casa, Giovanna Deplano, 87 anni, era all’interno dell’abitazione. Per lei un grandissimo spavento: in mezzo al fumo che si è sprigionato dalla bombola ha avuto la prontezza di precipitarsi verso l’uscita, dalla parte opposta all’esplosione. Ha respirato un po' di fumo e per precauzione è stata accompagnata dai sanitari all’ospedale ma non ha riportato ferite. La sua abitazione, investita dall’esplosione della bombola è inagibile. Il Comune si è subito messo in moto per cercare una sistemazione provvisoria all’anziana poi si è fatta avanti una vicina di casa che la ospiterà per la notte, fino all’arrivo di un familiare che vive all’estero.Il fumo denso e il boato hanno squarciato la tranquillità della tarda mattinata: l’esplosione in centro è stata avvertita dalle via limitrofe ma anche dalle zone più alte del paese. Immediato è scattato l’allarme: i primi ad arrivare sul luogo dell’esplosione sono stati gli agenti della Polizia locale di Gonnesa, che hanno subito potuto constatare la presenza della signora all’esterno, spaventata ma in buone condizioni. Subito dopo sono arrivati i vigili del fuoco che si sono occupati dell’incendio e della messa in sicurezza dell’abitazione, risultata inagibile in seguito all’esplosione.

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