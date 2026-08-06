Esperia-Sennori, derby a dicembre 

Il cammino dell’Esperia inizierà dal Piemonte. Quello di Sennori in casa, nella nuova Palestra Montigeddu. La Federbasket ha reso nota la composizione dei calendari della Conference Nord di Serie B Interregionale, che vedrà ai nastri di partenza i rossoblù cagliaritani e la Klass guidata da coach Longano.

Lo start è previsto per domenica 27 settembre: gli esperini dovranno subito fare i conti con la trasferta sul campo di Casale Monferrato, compagine blasonata (nel 2011/12 militò in A) che si sta attrezzando per competere ai vertici. Non sarà un debutto semplice nemmeno per la Klass, che potrà comunque contare sul sostegno del proprio tifo nella prima di campionato contro Borgomanero, squadra votata allo sviluppo dei giovani prospetti di alto livello.

La “prima” dell’Esperia al PalaPirastu arriverà una settimana più tardi, il 3 ottobre contro la Gallaratese, mentre il primo viaggio dei “Tauri” sarà a Torino per affrontare il Crocetta.

Il derby d’andata si giocherà a Cagliari, mercoledì 9 dicembre (12ª giornata). Il ritorno è fissato invece per domenica 21 marzo a Sennori.

La regular season prevede altri tre turni infrasettimanali (6 gennaio, 10 febbraio, 24 marzo) e terminerà il 10 aprile: l’Esperia chiuderà in casa contro la Bocconi Milano, mentre la Klass sarà di scena a Saronno.

Al termine della prima fase le prime otto accederanno ai playoff, mentre l’ultima retrocederà direttamente in Serie C. Le formazioni dall’11° al 14° posto, infine, si giocheranno la permanenza nella categoria attraverso i playout.

Il calendario completo

1ª giornata (and. 27/9, rit. 9-10/1) : Casale Monferrato- Esperia, Sennori-College Borgomanero; 2ª giornata (and. 3/10, rit. 17/1) : Esperia- Gallaratese, Crocetta Torino- Sennori; 3ª giornata (and. 10-10/10, rit. 23/1) : Varese Aca- demy-Esperia, Sennori-Oleg- gio; 4ª giornata (and. 17-18/10, rit. 31/1) : Esperia-Nerviano, Gallaratese-Sennori; 5ª giornata (and. 24-25/10, rit. 6-7/2) : Pavia-Esperia, Bocconi Milano- Sennori; 6ª giornata (and. 31/10, 1-11, rit. 10/2) : Esperia- College Borgomanero, Sennori-Virtus Cermenate; 7ª giornata (and. 7-8/11, rit. 13/2) : Virtus Cermenate-Esperia, Sennori-Campus Varese; 8ª giornata (and. 14-15/11, rit. 20-21/2) : Saronno-Esperia, Pa- via-Sennori; 9ª giornata (and. 21-22/11, rit. 27-28/2) : Esperia-7 Laghi, Sennori-Nerviano; 10ª giornata (and. 28-29/11, rit. 6-7/3) : Oleggio-Esperia, Casale Monferrato-Sennori; 11ª giornata (and. 5-6/12, rit. 14/3) Esperia-Campus Varese, Sennori-7 Laghi; 12ª giornata (and. 9/12, rit. 21/3) : Esperia- Sennori; 13ª giornata (and. 12/12, rit. 24/3) : Crocetta Torino- Esperia, Sennori riposa; 14ª giornata (and. 20/12, rit. 3/4) : Sennori-Varese Academy, Esperia riposa; 15ª giornata (and. 6/1, rit. 10/4) : Bocconi Mi- lano-Esperia, Sennori-Saronno.



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