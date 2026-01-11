Esperia, il fortino è caduto 

Esperia Cagliari 66

Stella Ebk 77

Confelici Carni CA : Porcu ne, N, Manca 11, Cabriolu 3, Potì 5, Frattoni 18, Thiam 7, Picciau 2, Locci 7, Tocco ne, Pili, Morgillo 13. Allenatore F. Manca

Stella Ebk Roma : Forconi 9, F. Boniciolli, Quarone 11, Fanti 13, Melvin ne, Cardigni ne, Santucci 14, Ntsourou 14, Doumbia 7, Lumena 9. Allenatore M. Boniciolli

Parziali : 19-26; 38-43; 56-65



Dopo cinque vittorie consecutive cade il fortino del PalaPirastu. La Stella Ebk Roma di coach Matteo Boniciolli, vicecapolista della Serie B Interregionale, mostra i muscoli e per l’Esperia non c’è nulla da fare.

Nell’ultima giornata del girone d’andata, i capitolini giocano una gara di grande solidità, facendo valere la loro superiorità fisica e una brillante vena dall’arco, e si impongono con merito col punteggio finale di 77-66. La Confelici ha carattere, resta sempre in partita, ma senza la lucidità necessaria per mettere davvero in discussione il vantaggio ospite.

La prima parte di stagione va così in archivio con un bilancio di 6 vittorie e 7 sconfitte, che mantiene comunque i rossoblù nel vivo della zona playoff. Un ruolino da migliorare nel ritorno, confidando in un rientro rapido del play argentino Marco Giordano, rimasto ancora una volta in parterre a osservare i compagni.

La cronaca

L’Esperia parte con le mani fredde e non capitalizza buone costruzioni offensive, mentre la Stella Ebk fa valere fisicità e atletismo, scavando il primo solco sull’11-4. Morgillo e Frattoni interrompono l’inerzia con una fiammata di sei punti e la Confelici rientra a -3, ma continua a concedere troppo a rimbalzo offensivo. I capitolini sono precisi anche dall’arco (4/6 nei primi 10 minuti) e con Forconi allungano a +9, costringendo Manca al timeout. Al 10’ l’Esperia rosicchia qualcosa, ma l’inerzia resta romana (26-19). In avvio di secondo periodo l’energia di Picciau e Manca dalla panchina vale un break di 9-4 che riporta i rossoblù a -2 (30-28). La difesa a zona ordinata dalla panchina cagliaritana crea qualche problema agli ospiti, che però ristabiliscono le distanze con Quarone e Fanti e vanno al riposo lungo in vantaggio sul 43-38.

Al rientro la Stella Ebk continua a dettare il ritmo: la tripla di Santucci e la schiacciata di Lumena valgono la doppia cifra di vantaggio (56-45). Roma colpisce nel pitturato e dall’arco, toccando anche il +13, prima che un gioco da tre punti fissi il 65-56 al 30’.

Nel quarto periodo emerge il cinismo della squadra di Boniciolli: la tripla di Santucci e la penetrazione di Ntsourou riportano il margine sul +14. L’Esperia resta in scia e Picciau firma il -3, ma Potì e Frattoni non concretizzano le occasioni del possibile aggancio. Nel finale i canestri di Quarone e Fanti chiudono i conti, facendo perdere l’imbattibilità interna alla Confelici.



