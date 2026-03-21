Esperia, finale da incubo 

Esperia 65

Avellino 79

Confelici Carni CA : Porcu ne, N. Manca, Cabriolu 1, Giordano 12, Potì 8, Frattoni 16, Thiam 8, Picciau ne, Locci 7, Pili 4, Morgillo 9. Allenatore F. Manca

Scandone Avellino : Scanzi 10, Cioppa 4, Cantone 8, Ragusa 6, Kmetic 20, Iannicelli, Stefanini 12, Gay 9, Donda 7, Vitale 3. Allenatore Dell’Imperio.

Parziali : 26-20; 39-40; 63-63



Un finale da incubo condanna l’Esperia. I rossoblù segnano appena due punti (peraltro dalla lunetta) in tutto l’ultimo quarto e lasciano via libera alla Scandone Avellino, vittoriosa al PalaPirastu nel 25° turno di Serie B Interregionale (65-79).

La seconda sconfitta nelle ultime tre gare lascia l’amaro in bocca. Perché per 30 minuti i cagliaritani si erano dimostrati pienamente all’altezza di un avversario di alto livello, capace di chiudere il match con il 50% da tre punti (12/24). Nel finale, però, Giordano e compagni hanno perso lucidità di fronte al muro difensivo degli irpini, che hanno preso il controllo con un break di 16-2 nell’ultimo periodo. Prosegue la maledizione degli scontri diretti: contro le prime quattro della graduatoria, l’Esperia è sempre uscita sconfitta. Per tornare a sognare servirà qualcosa in più.

Cenni di cronaca

Fuochi d’artificio in avvio: la Scandone parte 4/4 dall’arco, ma l’Esperia replica prontamente con Morgillo e Giordano. Proprio il play argentino accende i suoi con un paio di giocate che valgono il primo sorpasso e scaldano il pubblico. Dall’altra parte Avellino ricorre spesso alla zona: la Confelici resta lucida e tocca anche le 11 lunghezze di vantaggio in apertura di secondo periodo.

La Scandone, però, mette in campo qualità e percentuali altissime: la tripla di Scanzi completa la rimonta e manda gli ospiti avanti all’intervallo (39-40).

Al rientro la gara resta in equilibrio: Gay prova a guidare l’allungo irpino, ma Locci e Potì replicano e al 30’ è parità a quota 63. L’ultima frazione, però, è un calvario: l’Esperia si inceppa in attacco, perde palloni in serie e si innervosisce. Avellino ne approfitta e piazza il break che chiude i conti sul +14.

Sennori ko a Roma

Sconfitta senza appello per la Klass Sennori, battuta a Roma dalla Stella Ebk per 84-49. In casa della quarta forza del campionato, i romangini non sono riusciti a opporre una vera resistenza, staccandosi sul -21 già al termine del primo quarto.

Klass Sennori : N. Pisano 8, Cordedda 12, Puggioni 3, Sanna 11, Nwokoye 2, Cabras 2, Tola 5, A. Pisano, Hubalek 6, Biolchini. Allenatore Longano



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