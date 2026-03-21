VaiOnline
Basket B Interregionale.
22 marzo 2026 alle 00:29

Esperia, finale da incubo 

Bruciante sconfitta contro la diretta rivale Scandone 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Esperia 65

Avellino 79

Confelici Carni CA : Porcu ne, N. Manca, Cabriolu 1, Giordano 12, Potì 8, Frattoni 16, Thiam 8, Picciau ne, Locci 7, Pili 4, Morgillo 9. Allenatore F. Manca
Scandone Avellino : Scanzi 10, Cioppa 4, Cantone 8, Ragusa 6, Kmetic 20, Iannicelli, Stefanini 12, Gay 9, Donda 7, Vitale 3. Allenatore Dell’Imperio.
Parziali : 26-20; 39-40; 63-63


Un finale da incubo condanna l’Esperia. I rossoblù segnano appena due punti (peraltro dalla lunetta) in tutto l’ultimo quarto e lasciano via libera alla Scandone Avellino, vittoriosa al PalaPirastu nel 25° turno di Serie B Interregionale (65-79).
La seconda sconfitta nelle ultime tre gare lascia l’amaro in bocca. Perché per 30 minuti i cagliaritani si erano dimostrati pienamente all’altezza di un avversario di alto livello, capace di chiudere il match con il 50% da tre punti (12/24). Nel finale, però, Giordano e compagni hanno perso lucidità di fronte al muro difensivo degli irpini, che hanno preso il controllo con un break di 16-2 nell’ultimo periodo. Prosegue la maledizione degli scontri diretti: contro le prime quattro della graduatoria, l’Esperia è sempre uscita sconfitta. Per tornare a sognare servirà qualcosa in più.

Cenni di cronaca
Fuochi d’artificio in avvio: la Scandone parte 4/4 dall’arco, ma l’Esperia replica prontamente con Morgillo e Giordano. Proprio il play argentino accende i suoi con un paio di giocate che valgono il primo sorpasso e scaldano il pubblico. Dall’altra parte Avellino ricorre spesso alla zona: la Confelici resta lucida e tocca anche le 11 lunghezze di vantaggio in apertura di secondo periodo.

La Scandone, però, mette in campo qualità e percentuali altissime: la tripla di Scanzi completa la rimonta e manda gli ospiti avanti all’intervallo (39-40).

Al rientro la gara resta in equilibrio: Gay prova a guidare l’allungo irpino, ma Locci e Potì replicano e al 30’ è parità a quota 63. L’ultima frazione, però, è un calvario: l’Esperia si inceppa in attacco, perde palloni in serie e si innervosisce. Avellino ne approfitta e piazza il break che chiude i conti sul +14.

Sennori ko a Roma

Sconfitta senza appello per la Klass Sennori, battuta a Roma dalla Stella Ebk per 84-49. In casa della quarta forza del campionato, i romangini non sono riusciti a opporre una vera resistenza, staccandosi sul -21 già al termine del primo quarto.
Klass Sennori : N. Pisano 8, Cordedda 12, Puggioni 3, Sanna 11, Nwokoye 2, Cabras 2, Tola 5, A. Pisano, Hubalek 6, Biolchini. Allenatore Longano

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Seggi aperti

I partiti all’esame del consenso All’orizzonte le Politiche 2027

Ma il destino del Governo non dipende dalla vittoria del Sì o del No 
Il conflitto

L’Iran avverte il mondo: missili verso la base Usa lontana 4.000 chilometri

Lancio sull’Oceano Indiano: l’attacco è fallito ma il raggio d’azione può raggiungere l’Europa 
Regione

Nomine, dal Pd nessuno sconto al M5S

Vertice per ricucire lo strappo sui manager delle Asl ma l’intesa resta lontana 
Roberto Murgia
La storia

«Pioniere e visionario: Nichi Grauso era questo»

Il ricordo all’apertura dell’anno accademico dell’università di Aristan, l’ateneo della felicità 
Mauro Madeddu
Cronaca

Il tartufo di Laconi? Senza patentino  il business non c’è

Stagione positiva per la raccolta,  ma vendere è un’impresa difficile 
Mariella Careddu
Ambiente

Mari Pintau resta libera, niente numero chiuso nella “spiaggia-gioiello”

Non ci sono i tempi per il provvedimento Ipotesi bus per evitare la sosta selvaggia 
Giorgia Daga
Roma

Anarchici morti, indagini a tappeto

Perquisizioni e sequestri, l’obiettivo forse vicino al luogo dell’esplosione 
Incidenti

Strage sulle strade: morti 4 giovani e un quarantenne

A Milano scontro fra una moto e un taxi, a Roma minicar contro un’utilitaria 