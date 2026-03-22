VaiOnline
Caam.
23 marzo 2026 alle 00:36

esordio vincente per la medilav 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Gli ultimi recuperi hanno definito la griglia delle partecipanti alla seconda fase degli Over cominciata lo scorso weekend. Lorusso e Aliotta con un gol per tempo consentono alla Medilav (regina nella prima fase) di superare 2-0 l’Aiace. Esordio con successo anche per lo Sporting Diddo’s (di misura sulla Neri Antiquariato/Barracca Manna), mentre termina in parità (1-1) la sfida tra Bar Dessì e De Amicis. Ha riposato la Muppet.

La terzultima giornata dei Master conferma in vetta il Santiago (3-1 sulla Jasp Mercato San Benedetto), in attesa di Is Cortes-Fedele Lecis di stasera. Una doppietta di Porcu lancia la Stella Rossa Villacidro al terzo posto (2-0 sull’Atletico Uta 1984). Rallenta invece il Deximu (in rete con Illu) contro la Thermomax (gol di Dessì). La doppietta di Cappai e i gol di Cuccas e Spanu siglano il 4-2 del Kalagonis sul Flamengo. Risale la china in ottica playoff anche la Muppet con il netto 4-1 sui 4 Mori Samassi firmato da Manca (doppietta), Panduccio e Cogoni. A riposo il Settimo 1967.

La Fly Divani nel posticipo di stasera contro la Zuddas Gomme G&G Market potrebbe allungare negli Ultra. La vicecapolista Pgs Audax Frutti d’Oro infatti non va oltre lo 0-0 con il Brancaleone nella ventitreesima giornata.

Reti bianche anche in Cagliari 2020-Cra Rs Mediterranea/Ulisse, mentre i Colonial Fruits si impongono di misura sul Calasetta, con Melis che porta i cagliaritani al quinto posto. I Teddy Boys vincono a loro volta a fatica con l’Albedo, mentre gli Amatori Elmas 2024 si impongono 2-1 sulla Libertas Barumini. Ha riposato la Horsham/La Fenice.

Nei Senior spadroneggia ancora la De Amicis, che non fa sconti all’Accademia Sulcitana mettendo a segno una quaterna. La Love Pizza Monserrato è invece rallentata dal 2-2 contro la Cra Regione Sardegna. Il Maracalagonis infine si mantiene vivo con il 3-1 su Gli Incisivi (tripletta di Porceddu). Deximu-Serbariu e Orrolese-El Carnicero sono i posticipi di oggi.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

referendum

Le riforme al vaglio delle urne: nei precedenti due Sì e due No

Conferme solo per il regionalismo e il taglio dei parlamentari 
Il conflitto

Missili iraniani su Israele Devastati venti condomini

Superati i sistemi di difesa, neanche un morto ma 115 feriti 
L’allarme della Federazione degli internisti

Ospedali in tilt, troppi pazienti e pochi medici

Nell’Isola molti reparti di Medicina in overbooking, carenze di organico dal 14 al 21 per cento 
Cristina Cossu
L’ira degli emigrati. Aeroitalia: regola anti-furbetti

Aerei, beffa sugli sconti per chi ha origini sarde: «Serve il certificato»

Agevolati i parenti sino al terzo grado ma l’autodichiarazione non basta più 
Alessandra Carta
Roma.

Un boato, poi il crollo: sventrati tre palazzi

Due anziani feriti in modo grave, 29 evacuati: l’ipotesi di una fuga di gas 
Comunali in Francia

Parigi non cambia e incorona Grégoire

Anche a Marsiglia un sindaco di sinistra: Payan batte il partito di Le Pen 