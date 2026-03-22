esordio vincente per la medilav 

Gli ultimi recuperi hanno definito la griglia delle partecipanti alla seconda fase degli Over cominciata lo scorso weekend. Lorusso e Aliotta con un gol per tempo consentono alla Medilav (regina nella prima fase) di superare 2-0 l’Aiace. Esordio con successo anche per lo Sporting Diddo’s (di misura sulla Neri Antiquariato/Barracca Manna), mentre termina in parità (1-1) la sfida tra Bar Dessì e De Amicis. Ha riposato la Muppet.

La terzultima giornata dei Master conferma in vetta il Santiago (3-1 sulla Jasp Mercato San Benedetto), in attesa di Is Cortes-Fedele Lecis di stasera. Una doppietta di Porcu lancia la Stella Rossa Villacidro al terzo posto (2-0 sull’Atletico Uta 1984). Rallenta invece il Deximu (in rete con Illu) contro la Thermomax (gol di Dessì). La doppietta di Cappai e i gol di Cuccas e Spanu siglano il 4-2 del Kalagonis sul Flamengo. Risale la china in ottica playoff anche la Muppet con il netto 4-1 sui 4 Mori Samassi firmato da Manca (doppietta), Panduccio e Cogoni. A riposo il Settimo 1967.

La Fly Divani nel posticipo di stasera contro la Zuddas Gomme G&G Market potrebbe allungare negli Ultra. La vicecapolista Pgs Audax Frutti d’Oro infatti non va oltre lo 0-0 con il Brancaleone nella ventitreesima giornata.

Reti bianche anche in Cagliari 2020-Cra Rs Mediterranea/Ulisse, mentre i Colonial Fruits si impongono di misura sul Calasetta, con Melis che porta i cagliaritani al quinto posto. I Teddy Boys vincono a loro volta a fatica con l’Albedo, mentre gli Amatori Elmas 2024 si impongono 2-1 sulla Libertas Barumini. Ha riposato la Horsham/La Fenice.

Nei Senior spadroneggia ancora la De Amicis, che non fa sconti all’Accademia Sulcitana mettendo a segno una quaterna. La Love Pizza Monserrato è invece rallentata dal 2-2 contro la Cra Regione Sardegna. Il Maracalagonis infine si mantiene vivo con il 3-1 su Gli Incisivi (tripletta di Porceddu). Deximu-Serbariu e Orrolese-El Carnicero sono i posticipi di oggi.

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