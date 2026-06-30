VaiOnline
Le partite.
01 luglio 2026 alle 00:32

Esame Inghilterra: occhio al Congo Poi Belgio-Senegal 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

La precedente partita contro una nazionale africana è stata l’unica non vinta dall’Inghilterra a questi Mondiali, lo 0-0 contro il Ghana. Ora arriva il Congo, che ha già fermato il Portogallo e ha il suo miglior marcatore che gioca in Premier League (Wissa, del Newcastle, già 3 gol). Alle 18 ad Atlanta la nazionale di Tuchel cerca il pass per gli ottavi contro un avversario ostico: Bellingham e Kane hanno brillato nei successi su Croazia e Panama, ora dovranno ripetersi. I problemi, per gli inglesi, sono in difesa: James si è infortunato e ha fatto discutere, a inizio torneo, la scelta di sostituire l’infortunato Livramento (laterale destro) con Chalobah, un centrale, che ha ridotto le opzioni nel ruolo.

Alle 22 sarà Washington il teatro di Belgio-Senegal. I Diables Rouges si sono sbloccati contro la Nuova Zelanda, con i primi gol di De Bruyne e Lukaku a questi Mondiali: è stato proprio il centravanti del Napoli, con un colpo di testa, a siglare la rete che ha permesso di scavalcare l’Egitto per miglior differenza reti e valsa il primato. «Non accettavo che venissero definiti “ormai finiti” e hanno dimostrato in campo di non esserlo», ha specificato il ct Rudi Garcia. Ma gli africani non sono ai sedicesimi per caso, dopo aver rimontato nella classifica delle migliori terze grazie alla goleada sull’Iraq. Il miglior marcatore è Ismaïla Sarr (3 gol), mentre si aspetta ancora il primo acuto della stella Mané.

Di notte, alle 2 di giovedì in Italia, tornano in campo gli Stati Uniti padroni di casa: a Santa Clara l’avversario degli ambiziosi Usa è la Bosnia, che ha passato il turno come una delle migliori terze. (r. sp.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Inchiesta/1.

Metro Cagliari, indietro tutta

Il Comune cambia idea: no ai binari per il Poetto, meglio i bus 
l Madeddu
Il paradosso delle rinnovabili: «Chi ha gli impianti incassa sulla produzione e non sui consumi»

Eolico, l’assalto pesa in bolletta: «Aumenti per 80 milioni annui»

L’esperto: «In Sardegna possibile surplus da 10mila gigawattora, per esportare quell’energia il Tyrrhenian link non serve a niente» 
Alessandra Carta
Meteo

Sardegna, dopo l’afa i nubifragi

Pioggia, grandine e una tromba d’aria devastano la Trexenta 
Andrea Manunza
Lo scontro

Cancellata la delibera su Cala Finanza

«Venute meno le condizioni». Adesso si apre la questione Zes 
Andrea Busia
Scaduti ieri i

Via i gettonisti, in campo 93 sostituti

Pronto soccorso, albo regionale a disposizione delle Asl per colmare i vuoti di organico 
Marco Noce
Crisi nella chiesa

L’appello di Leone: «Evitate lo scisma»

«Non ordinate i vescovi». La replica dei lefebvriani: «Vogliamo la benedizione» 