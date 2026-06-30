Esame Inghilterra: occhio al Congo Poi Belgio-Senegal 

La precedente partita contro una nazionale africana è stata l’unica non vinta dall’Inghilterra a questi Mondiali, lo 0-0 contro il Ghana. Ora arriva il Congo, che ha già fermato il Portogallo e ha il suo miglior marcatore che gioca in Premier League (Wissa, del Newcastle, già 3 gol). Alle 18 ad Atlanta la nazionale di Tuchel cerca il pass per gli ottavi contro un avversario ostico: Bellingham e Kane hanno brillato nei successi su Croazia e Panama, ora dovranno ripetersi. I problemi, per gli inglesi, sono in difesa: James si è infortunato e ha fatto discutere, a inizio torneo, la scelta di sostituire l’infortunato Livramento (laterale destro) con Chalobah, un centrale, che ha ridotto le opzioni nel ruolo.

Alle 22 sarà Washington il teatro di Belgio-Senegal. I Diables Rouges si sono sbloccati contro la Nuova Zelanda, con i primi gol di De Bruyne e Lukaku a questi Mondiali: è stato proprio il centravanti del Napoli, con un colpo di testa, a siglare la rete che ha permesso di scavalcare l’Egitto per miglior differenza reti e valsa il primato. «Non accettavo che venissero definiti “ormai finiti” e hanno dimostrato in campo di non esserlo», ha specificato il ct Rudi Garcia. Ma gli africani non sono ai sedicesimi per caso, dopo aver rimontato nella classifica delle migliori terze grazie alla goleada sull’Iraq. Il miglior marcatore è Ismaïla Sarr (3 gol), mentre si aspetta ancora il primo acuto della stella Mané.

Di notte, alle 2 di giovedì in Italia, tornano in campo gli Stati Uniti padroni di casa: a Santa Clara l’avversario degli ambiziosi Usa è la Bosnia, che ha passato il turno come una delle migliori terze. (r. sp.)

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