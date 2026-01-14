«Entro due settimane finiremo il primo tratto del nuovo waterfront» 

Il trasferimento di tutto il traffico commerciale apre nuovi scenari al porto storico di via Roma, che ospiterà imbarcazioni da diporto, maxi yacht e navi da crociera. Via camion, container, rimorchi e merci e spazio a un turismo che si muove a piede e vuol godere delle bellezze del centro storico del capoluogo della Sardegna.

Anche ieri gli operai della società che si è aggiudicata la gara d’appalto erano al lavoro per sistemare i 400 metri del tratto di waterfront che partono dal Molo Dogana e arriva sino all’altezza dell’area dove sorgeva la vecchia stazione marittima, che diventerà un albergo. Il cronoprogramma prevede la fine degli interventi a ottobre 2027. La zona ciclo pedonale e le aree verdi sono quasi concluse, rimangono le finiture, mentre il secondo lotto è ancora un cantiere aperto.

«Il tratto portuale su via Roma sarà dedicato ad accogliere la nautica da diporto, in particolare i mega yacht, e il molo Rinascita esclusivamente alle navi da crociere», afferma Domenico Bagalà, presidente dell’Autorità portuale. «L’opera di riqualificazione della prima parte del lungomare – conclude Bagalà – dovrà essere completata entro la fine di gennaio».

