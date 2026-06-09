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PSICHIATRIA
10 giugno 2026 alle 00:32

Entro certi limiti ci prepara alle sfide 

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L’ansia è tipica delle nostre società?

L’ansia è presente nelle società contemporanee segnate da ritmi accelerati e crisi globali. Le reti sociali amplificano la richiesta di efficienza e competitività alimentando insicurezza e preoccupazione. Ma l’ansia non è solo un problema. Entro certi limiti è utile per anticipare i rischi, valutare le conseguenze delle nostre azioni e prepararci alle sfide. È all’opposto dell’impulsività, consigliando di riflettere prima di agire e favorendo prudenza, adattamento e capacità di previsione. Nelle forme estreme è limitante, ma è un meccanismo di difesa, per segnalare che andare oltre potrebbe essere pericoloso. Ci segnala circostanze stressanti oltre le nostre capacità.

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