Emergenza sicurezza «Priorità alla legalità» 

«Gli ultimi gravi episodi confermano un dato ormai evidente: a Cagliari il tema della sicurezza non può più essere minimizzato». Così il coordinamento cittadini di Fratelli d’Italia dopo le aggressioni a un ristoratore in piazza Yenne e a un giovane in piazza del Carmine.

«Non siamo più davanti a fatti isolati, ma a un quadro che fotografa una situazione sempre più preoccupante», prosegue la denuncia. «Il punto politico è chiaro: la situazione era già al limite e alcune scelte dell’amministrazione comunale l’hanno ulteriormente indebolita». Tra gli altri vengono citati «l’eliminazione del divieto di accattonaggio» e «un modello di accoglienza privo di regole chiare e di reale capacità di integrazione». Poi la conclusione: «Occorre ristabilire priorità chiare: più presenza sul territorio, più controlli, più prevenzione e una linea amministrativa che rimetta al centro sicurezza, legalità e decoro urbano».

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