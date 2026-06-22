«Emergenza San Marcellino» 

Un po’ di emozione (ben gestita) e il piglio di chi sa che ci sono subito mille cose da fare per il paese. Francesca Mattana, prima sindaca donna di Muravera, ha prestato giuramento ieri sera nell’aula consiliare Piero Loddo gremita «e questo – ha detto – mi fa davvero piacere, così come che le sedute consiliari siano ritornate in diretta sull’emittente locale Radio La Voce».

La squadra

Poi l’ufficializzazione della Giunta (annunciata nei giorni scorsi). Il vicesindaco è Gianfranco Sestu, consigliere più votato con 663 preferenze: a lui vanno le deleghe Urbanistica, Protezione civile e Patrimonio. L’assessore ai Lavori pubblici, all’Ambiente e all’Agricoltura è Valerio Boi (175 voti), ex consigliere comunale di minoranza. Alle Politiche sociali e ai Servizi alle famiglie va Michela Lai (228), mentre Alessia Tronci (262, ieri assente) si occuperà di Cultura e Pubblica istruzione. Il Turismo va a Valentina Usai (167). Restano fuori Giuseppina Patti (328 preferenze), Daniela Murtas (303), Corrado Sanna (257) e Francesco Manca (255).

«Tutti i consiglieri comunali avranno comunque deleghe in settori specifici perché, qualora non fosse chiaro, c’è tanto da fare e serve veramente il contributo di tutti», ha sottolineato con tono deciso Mattana. Quindi l’appello alla collaborazione alla popolazione: «Dateci una mano e creiamo assieme una nuova idea di comunità. Solo così può funzionare questo progetto».

L’ospedale

Nel frattempo è già partita una prima battaglia, quella per il San Marcellino: «Ho appena scritto alla governatrice Alessandra Todde e al presidente del Consiglio regionale Piero Comandini», ha specificato la prima cittadina, «per garantire tutte le turnazioni il Pronto soccorso di Muravera si regge anche con medici gettonisti i cui contratti scadranno il 30 giugno. Ci si prenda immediatamente carico di questa situazione per garantire livelli essenziali di assistenza».

Opposizione

Nominati anche i capigruppo: Daniela Murtas per la maggioranza e Michele Secci per l’opposizione. Da parte di Secci (con lui in minoranza Roberto Caredda, Samuele Cotza, Vanessa Pili e Tomasina Minnei) gli auguri di buon lavoro a sindaca e consiglieri: «Abbiamo il compito di svolgere una opposizione seria, attenta e responsabile», ha detto Secci, «l’auspicio è che si lavori con serenità e un unico obiettivo, il bene di Muravera».

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