Emergenza esche avvelenate, scattano gli accertamenti 

Il Comune si muove rapidamente per fronteggiare l’allarme esche avvelenate, dopo le numerose segnalazioni soprattutto nella zona di Bonaria e Monte Urpinu.

L’assessorato all’Ecologia urbana, ambiente e verde pubblico, che ha la delega alla tutela degli animali, ha attivato un tavolo di coordinamento – voluto dal sindaco Zedda – coinvolgendo tutti gli organi competenti e gli enti interessati.

La riunione, diretta e coordinata dall’assessora Luisa Giua Marassi, si è svolta alla presenza del dirigente comunale Raffaele Sundas, della veterinaria Gianna Coppa, del comandante della Polizia Locale Pierpaolo Marullo, della maggiore Gesuina Olmetto, della Garante comunale degli animali Francesca Alba e della collaboratrice Francesca Cogoni.

L’incontro

Definite le azioni da mettere in campo, con un protocollo guida che prevede indicazioni chiare sui comportamenti da adottare in caso di ritrovamenti sospetti. Gli uffici comunali, in stretto raccordo con l’Asl 8, hanno avviato le verifiche e gli accertamenti sui casi segnalati. Dopo gli esiti delle analisi, l’amministrazione procederà con gli interventi opportuni per la tutela degli animali e per l’eventuale individuazione dei responsabili.

«Rassicuro», ha detto Giua Marassi, «che, a fronte di un rischio al momento solo ipotetico, verrà fatto tutto il possibile per garantire l’incolumità e la sicurezza dei nostri animali, dai cani ai gatti fino agli uccelli. Se i sospetti dovessero essere confermati, saranno individuati gli eventuali responsabili di queste intollerabili nefandezze».

Le segnalazioni

Le esche segnalate sono state polpette con sostanze tossiche, oppure veleno (in polvere o cristalli) sparso per terra. L’assessora invita i cittadini alla «massima prudenza e a segnalare subito alla polizia locale, al numero 070/533533 attivo h24, ogni presenza anomala o potenzialmente pericolosa, sottolineando l’importanza dei canali ufficiali per avere interventi rapidi ed efficaci».

L’amministrazione comunale ribadisce che, nel caso in cui le verifiche confermino la presenza di sostanze nocive, le aree interessate saranno subito transennate e segnalate, per permettere le operazioni di bonifica e garantire la sicurezza di animali e persone.

RIPRODUZIONE RISERVATA