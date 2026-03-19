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Barumini.
20 marzo 2026 alle 00:34

Emanuele Lilliu punta al quarto mandato 

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A Barumini inizia a prendere forma il quadro politico in vista delle elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno. L’attuale sindaco Michele Zucca non proseguirà la sua avventura politica: «Lascio e non mi ricandido per le future elezioni», si limita a dire.

Spazio allora all’attuale vice sindaco Emanuele Lilliu, 65 anni, che ha già ricoperto la carica di primo cittadino per tre volte. Una candidatura, quella del presidente della Fondazione Barumini, che deriva da una richiesta arrivata dall’attuale gruppo di maggioranza. «A sollecitarmi per garantire la mia disponibilità sono stati il gruppo degli assessori uscenti, insieme alla quasi totalità della maggioranza che ha guidato il paese in questa ultima legislatura», spiega Lilliu. Per quanto riguarda la composizione della lista, si va verso una forte continuità con l’amministrazione uscente: «Otto dodicesimi dei candidati sono gli stessi della lista vincente del 2020. Restano da definire gli altri quattro nominativi. L’obiettivo è quello di rafforzare in particolare la componente femminile», spiega il neo candidato sindaco. Sul fronte delle possibili alternative resta da chiarire la presenza o meno di una seconda lista. (g. g. s.)

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