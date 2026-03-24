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25 marzo 2026 alle 00:39

Elvira Seminara alla Terrazza di Villanova 

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“La Cura in tutti i sensi: una terrazza sui tetti per prendersi cura di sé, degli altri e delle storie”: prende il via domenica a Cagliari la rassegna letteraria dell’associazione Le Affinità Elettive. Si parte alle 11.30, Terrazza di via San Domenico 61, con Elvira Seminara che presenta “Lunario dei giorni insonni” (Einaudi). Dialogherà con l’autrice Katia Fundarò.

Elvira Seminara, giornalista e scrittrice siciliana, ha pubblicato: “Bayt al-Rih (Casa del vento)” nel 2004 con Siciliano, “L’indecenza” (nel 2008 con Mondadori), “I racconti del parrucchiere” (per Gaffi nel 2009), “Scusate la polvere” (per Nottetempo, 2011) e “La penultima fine del mondo”, sempre Nottetempo, 2013.

Tra gli autori confermati della rassegna: Gaia Rayneri con “Pulce non c’è” (HarperCollins), Carla Fiorentino con il suo ultimo libro “L’altrove è un cane bianco” per Fandango (in uscita a giugno) e l’esordiente Lucio Aru per la casa editrice indipendente siciliana Apalos.

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Gino Paoli sul palco del teatro Ariston a Sanremo mostra ai fotografi il premio alla carriera il 3 marzo 2004. CLAUDIO ONORATI/ANSI / ANSA-CD
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