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Guspini.
27 marzo 2026 alle 00:21

Elezioni, prove di dialogo nel centrosinistra 

La proposta: «Cerchiamo un candidato comune». Ma il Pd non ci sta 

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Prove di dialogo nel centrosinistra a Guspini, dove in vista delle prossime comunali non è escluso che si arrivi con due liste separate. L’Alleanza per la sinistra guspinese prova però a ricucire e invia un segnale d’apertura al Pd: la proposta è quella di fare un passo indietro e scegliere un candidato in comune. Pala, candidato con l’Alleanza è disposto a fare un passo di lato, il Pd continua a sostenere De Fanti.

La proposta

Una proposta che nasce con l’obiettivo di rafforzare l’unità del campo progressista e non di alimentare divisioni. Sul lato Alleanza, Pala è pronto a farsi da parte, ma solo a fronte di un analogo passo indietro di De Fanti, «in un’ottica di responsabilità e non come mossa politica, con l’intento di costruire un percorso unitario, mettendo al centro il bene della comunità e non gli equilibri interni», dice lo stesso Pala.Il Pd, però, resta convinto della propria linea. De Fanti: «Siamo per una lista unica e siamo disposti, come dichiarato altre volte, al rinnovamento nella Giunta e nel Consiglio, quindi nelle candidature. Cerchiamo di convergere». La sua candidatura, sottolinea, è stata decisa dal partito in maggioranza, oltre al fatto che nessun altro ha avanzato la propria disponibilità a candidarsi.Sul tema del rinnovamento, De Fanti respinge le critiche: «Si parla di rinnovamento che manca, ma nelle precedenti tornate elettorali c’è sempre stato», ricordando come alcuni assessori non abbiano superato una legislatura e mezza. Sulla stessa linea il segretario cittadino Andrea Moreal: «Ci sarà un’assemblea del partito e discuteremo di possibili convergenze, ma quanto sostenuto da De Fanti è esattamente quello che abbiamo sempre ribadito come Partito Democratico».Dall’altra parte, l’Alleanza attende una risposta in tempi rapidi. «Attendiamo un riscontro dalla segreteria del Pd. Poiché il tempo a disposizione è limitato, riteniamo necessario definire la situazione al più presto», spiega il portavoce Alessio Arriu.

Le alternative

Intanto l’Alleanza per la Sinistra guspinese continua con gli incontri: domani, al Teatro Murgia, alle 18, è in programma un’assemblea. Nel frattempo c’è mobilitazione anche sul fronte dellqa lista civica “Insieme ripartiamo da Guspini”. «Non vogliamo parlare alla massa ma incontrare personalmente le persone perché si sentono più tranquille nel raccontarci le difficoltà», afferma la candidata sindaca Simona Cogoni. «C’è una parte di popolazione che da anni si è sentita di serie B. Per noi amministrare vuol dire avere a cuore tutti. La politica è ascolto, condivisione e trasparenza».

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