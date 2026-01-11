VaiOnline
Lanusei.
12 gennaio 2026 alle 00:15

Elementari, vigili urbani anche di via Umberto 

Alle scuole elementari di Lanusei si accede da due ingressi affacciati su strade differenti. La prima, via Marconi, è presidiata dagli agenti della polizia locale durante le fasi di ingresso e di uscita. La seconda, via Umberto, a valle della prima, è orfana di presidio. Una condizione che preoccupa i genitori, soprattutto quelli che per comodità e consuetudine accompagnano i figli all’ingresso sguarnito di vigili. «La maggior parte passa da via Marconi - osserva il sindaco, Davide Burchi –ma stiamo valutando di coprire entrambi gli accessi tenendo conto del fatto che in tanti ci hanno segnalato l’esigenza». Nei prossimi giorni gli amministratori apriranno un tavolo tecnico con i vigili urbani per trovare una soluzione. «Si tratta di riorganizzare il lavoro della polizia locale, che finora ha dato priorità a via Marconi, dove transita lo scuolabus, poiché è lì che si concentra l’afflusso più significativo anche in virtù del fatto che su quella strada il traffico s’intensifica con i dipendenti del Tribunale e di altri uffici». L’eventuale collaborazione di un’associazione di volontari, stile nonni vigile, sarebbe gradita all’amministrazione: «Ci fosse questo tipo di disponibilità, come avvenuto in passato, saremmo ben lieti di aprire una collaborazione per presidiare via Umberto», conclude Burchi. ( ro. se. )

