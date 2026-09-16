Einstein Telescope, doppio incontro scientifico 

Doppio appuntamento per l’Università per presentare il progetto dell’Einstein Telescope, la grande infrastruttura di ricerca per lo studio delle onde gravitazionali per la quale la Sardegna è candidata a ospitare il sito italiano. L’Ateneo era presente a due diversi importanti incontri rivolti rispettivamente al mondo della scuola e a rappresentanti del mondo scientifico e istituzionale. Le occasioni per illustrare il progetto, le sue prospettive e il ruolo che il territorio sardo potrebbe svolgere nella ricerca internazionale sulle onde gravitazionali.

Il primo incontro si è svolto a bordo della Nave Amerigo Vespucci ed era rivolto a 22 docenti delle scuole secondarie superiori di Cagliari e Nuoro. Protagonista Marica Branchesi, docente al Gran Sasso Science Institute e componente del comitato tecnico-scientifico a sostegno della candidatura italiana di ET, e Silvia Casu, ricercatrice e responsabile dell’area divulgazione e didattica dell’Osservatorio Astronomico di Cagliari.Un secondo momento di confronto si è tenuto proprio all’Osservatorio Astronomico con l'incontro dedicato al progetto Einstein Telescope con l'Ambasciatore di Svizzera in Italia.

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