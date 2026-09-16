SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Università.
17 settembre 2026 alle 00:39

Einstein Telescope, doppio incontro scientifico 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Doppio appuntamento per l’Università per presentare il progetto dell’Einstein Telescope, la grande infrastruttura di ricerca per lo studio delle onde gravitazionali per la quale la Sardegna è candidata a ospitare il sito italiano. L’Ateneo era presente a due diversi importanti incontri rivolti rispettivamente al mondo della scuola e a rappresentanti del mondo scientifico e istituzionale. Le occasioni per illustrare il progetto, le sue prospettive e il ruolo che il territorio sardo potrebbe svolgere nella ricerca internazionale sulle onde gravitazionali.

Il primo incontro si è svolto a bordo della Nave Amerigo Vespucci ed era rivolto a 22 docenti delle scuole secondarie superiori di Cagliari e Nuoro. Protagonista Marica Branchesi, docente al Gran Sasso Science Institute e componente del comitato tecnico-scientifico a sostegno della candidatura italiana di ET, e Silvia Casu, ricercatrice e responsabile dell’area divulgazione e didattica dell’Osservatorio Astronomico di Cagliari.Un secondo momento di confronto si è tenuto proprio all’Osservatorio Astronomico con l'incontro dedicato al progetto Einstein Telescope con l'Ambasciatore di Svizzera in Italia.

RIPRODUZIONE RISERVATA  

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Regione

«Abbanoa, ipotesi danno erariale»

FdI annuncia esposti ad Anac e Corte dei Conti per un affidamento di 243 milioni 
La storia

Porto Torres-Cagliari, 400 chilometri in bici per aiutare chi soffre

“Pedalando per bene” vuole raccogliere fondi destinati all’Ail 
Sara Pinna
La riforma

Meloni blinda la legge elettorale

«Metteremo la fiducia, per chiarezza». L’opposizione pronta al voto segreto 
Il caso

Pompei, falsa guida stupra un minorenne

Lo ha attratto in una domus isolata e lo ha sopraffatto. Arrestato poche ore dopo 