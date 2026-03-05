Einstein Telescope, confronto a Berlino  

La presidente della Regione Alessandra Todde, su invito del ministro presidente della Sassonia Michael Kretschmer, ha partecipato a Berlino alla presentazione ufficiale della candidatura della Sassonia a ospitare l’Einstein Telescope insieme alla Sardegna, così come sancito nella dichiarazione di intenti sottoscritta il 12 gennaio scorso a Roma, alla presenza della ministra dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini. «È stata una giornata importante», dichiara la presidente Todde, «ho incontrato l’ambasciatore d’Italia in Germania e abbiamo avuto l’opportunità di confrontarci nella sede dello Stato della Sassonia sul progetto. È un passaggio utile per rafforzare il dialogo tra territori che stanno lavorando su grandi infrastrutture scientifiche e per valutare possibili forme di collaborazione».

La presidente ha illustrato le iniziative concrete già adottate dalla Regione a sostegno della candidatura, a partire dall’investimento di 350 milioni per la realizzazione del progetto e i 70 milioni già impegnati per infrastrutturare il territorio dal punto di vista tecnologico, industriale e urbanistico. Sforzo sostenuto dal governo nazionale con ulteriori 950 milioni.

