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L’iniziativa.
25 giugno 2026 alle 00:14

Educazione inclusiva con il progetto “Sali a bordo” 

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Un invito pubblico per ridisegnare i servizi educativi cittadini. L’iniziativa è del Comune con l’evento di presentazione “Sali a bordo”, in programma mercoledì 1° luglio (dalle 17.30 alle 20) nella sala Teatro della Fondazione Irrm in via San Giorgio. L’incontro illustrerà le opportunità del nuovo bando che sarà pubblicato a breve. L’appuntamento è rivolto direttamente agli enti del terzo settore e alle organizzazioni no profit attive sul territorio, ma l'invito è esteso anche a tutta la cittadinanza e agli operatori educativi interessati a favorire il benessere della comunità locale. L’obiettivo del progetto “Fuori Bordo: idee che fanno scuola” è stimolare la nascita di attività educative inclusive rivolte a bambini e ragazzi tra gli 0 e i 13 anni, operando sia dentro sia fuori dal normale tempo scuola. L’iniziativa punta a unire educazione e innovazione sociale per connettere sempre di più la scuola con il tessuto urbano. L’amministrazione comunale garantirà ai progetti selezionati sia un contributo finanziario a fondo perduto, sia un percorso guidato di accompagnamento per supportare i partecipanti in tutte le fasi di ideazione e attuazione. «Con questo strumento», afferma l’assessora alla pubblica istruzione, Giulia Andreozzi, «intendiamo mettere a disposizione della città nuove opportunità per rafforzare il legame tra scuola, territorio e comunità».

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