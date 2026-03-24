VaiOnline
Senorbì.
25 marzo 2026 alle 00:41

Edilizia popolare, il Comune cerca case da acquistare  

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Il Comune di Senorbì cerca case da acquistare per destinarle all’edilizia sociale.

È questo il cuore dell’avviso pubblico pubblicato dall’amministrazione cittadina, che punta ad ampliare l’offerta di alloggi a canone agevolato rivolti alle fasce più fragili della popolazione. L’iniziativa si rivolge direttamente ai proprietari di immobili, chiamati a presentare una manifestazione di interesse alla vendita entro il 7 aprile. Si tratta, per ora, di una fase preliminare: non un bando di acquisto vero e proprio, ma una ricognizione del mercato immobiliare locale.

Possono essere proposti uno o più alloggi, anche da ristrutturare, purché situati nel territorio comunale del capoluogo della Trexenta. Sono ammessi immobili di diversa tipologia (dalle abitazioni indipendenti agli appartamenti in condominio) con una superficie compresa tra 45 e 95 metri quadrati, oppure facilmente frazionabili. Gli alloggi dovranno essere liberi, non appartenere a categorie di lusso e privi di vincoli o pendenze. Il prezzo massimo fissato è di 1.100 euro al metro quadro, sul quale i proponenti dovranno applicare un ribasso in base allo stato dell’immobile. «Stiamo lavorando per incrementare il patrimonio abitativo pubblico e dare risposte concrete alle esigenze di famiglie e cittadini in difficoltà», dice il sindaco Alessandro Pireddu. Le offerte serviranno a costruire una base per il futuro bando, che porterà all’acquisto vero e proprio delle abitazioni.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Dopo il voto

Lo scossone arriva in Sardegna: «E ora basta con i detenuti al 41 bis»

Meloni (Pd): l’idea era del sottosegretario. Zedda (FdI): nessun rischio 
Celestino Tabasso
Il conflitto

Carburanti sempre più cari Divorato il taglio delle accise

Nell’Isola diesel sopra i 2 euro al litro e benzina a 1,731 Adiconsum: compagnie avide, Governo con armi spuntate 
Marco Noce
Gino Paoli sul palco del teatro Ariston a Sanremo mostra ai fotografi il premio alla carriera il 3 marzo 2004. CLAUDIO ONORATI/ANSI / ANSA-CD
Gino Paoli sul palco del teatro Ariston a Sanremo mostra ai fotografi il premio alla carriera il 3 marzo 2004. CLAUDIO ONORATI/ANSI / ANSA-CD
1934-2026

Addio a Gino Paoli, re della canzone d’autore

I brani che hanno fatto storia, gli amori (Vanoni e Sandrelli) e l’impegno politico 
Paolo Biamonte