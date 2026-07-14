Ecotessile, mozione in Consiglio 

Il caso dell’azienda Ecotessile Srl approda nell'aula del Consiglio comunale di Iglesias. Al centro del dibattito la situazione dei lavoratori della società di raccolta e riciclo dei rifiuti tessili, senza stipendio dallo scorso marzo e ancora privi di certezze sul futuro dell'azienda. Certezze che si fanno ancora più nere perché altre ditte chiamate in causa, ma estranee alla vertenza, hanno deciso di passare alle vie legali.

In aula

A portare la vicenda tra i banchi dell'assemblea civica è la consigliera di maggioranza Giuseppina Lorenzoni, che ha presentato una mozione urgente con l’obiettivo di sollecitare un intervento delle istituzioni a tutela dei dipendenti e per affrontare le ricadute ambientali e sociali della crisi. «Non possiamo lasciare soli i lavoratori e le loro famiglie in un momento così difficile – sottolinea Lorenzoni –. È necessario che tutte le istituzioni facciano la propria parte per garantire sostegno economico, chiarezza sul futuro occupazionale e una soluzione all'emergenza che si è venuta a creare». Nella mozione si ricorda come Ecotessile Srl abbia rappresentato per anni un punto di riferimento per il recupero e il riciclo degli indumenti usati, operando non soltanto a Iglesias ma anche in altri Comuni del Sulcis Iglesiente. Il blocco delle attività, avvenuto a partire da marzo 2026, ha lasciato i dipendenti senza retribuzione e senza prospettive immediate, mentre l'interruzione del servizio ha provocato l'accumulo di abiti usati nei cassonetti presenti nei vari centri, Iglesias compresa, con conseguenti problemi di decoro urbano e potenziali criticità igienico-sanitarie. La mozione impegna il sindaco e la giunta ad attivare un confronto con la Regione e con gli enti competenti per consentire l'accesso agli ammortizzatori sociali, coinvolgere i sindacati e ricercare eventuali nuovi investitori in grado di salvaguardare i livelli occupazionali dei dipendenti ad oggi ancora risultanti assunti da Ecotessile Srl. Inoltre, l'amministrazione viene invitata a predisporre un piano per la gestione dei rifiuti tessili accumulati, evitando che i costi dell'emergenza ricadano sulla collettività.

La denuncia

Alla già complessa situazione si aggiunge poi un nuovo elemento: attraverso una nota inviata dall'avvocato Francesco Picca, la società Ambiente Spa precisa che avrebbe appreso dell'esistenza di uno stralcio di atto notarile riguardante una presunta cessione soltanto attraverso terzi e che avrebbe già denunciato all'Autorità giudiziaria la presunta falsità del documento. Ambiente Spa ribadisce inoltre di non aver mai intrattenuto alcun rapporto, nemmeno preliminare o interlocutorio, né con Ecotessile Srl né con Leon Clothing Srl.

Intanto, sul fronte del servizio, arriva un primo segnale di novità. Attraverso i propri canali social il vicesindaco di Iglesias ha annunciato che il ritiro del tessile è stato affidato a un'altra ditta, con l'obiettivo di ripristinare la raccolta e superare le criticità che nelle ultime settimane hanno interessato diversi punti della città.