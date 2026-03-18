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Serdiana.
19 marzo 2026 alle 00:29

Ecoserdiana riavrà la concessione,  il Comune dà l’ok al piano di rientro  

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Si sblocca l’iter per il rinnovo della concessione alla società Ecoserdiana che gestisce la discarica di Su Siccesu. Il Comune di Serdiana ha approvato il piano di rientro proposto alla società per il pagamento del debito accumulato dal 2022, pari a un milione e 639mila euro. Ecoserdiana ha presentato una fidejussione a copertura dell’intero debito.

La somma sarà restituita in quattro anni (scadenza a marzo del 2030) con rate mensili di 33.861 euro. «Ora si può procedere al rinnovo della concessione per altri 10 anni», conferma il sindaco Maurizio Cuccu, «decisione in linea con il provvedimento regionale di sospensione degli usi civici su quell’area per lo stesso numero di anni». Il rinnovo della concessione verrà perfezionato una volta che Ecoserdiana presenterà la documentazione su una serie di prescrizioni ambientali, in particolare sulle operazioni da effettuare per la messa in sicurezza del sito una volta che la discarica andrà ad esaurimento. Lo scorso anno, la Regione ha autorizzato l’ampliamento del sito di Su Siccesu e la costruzione di un nuovo modulo da 172mila metri cubi. Provvedimento contro il quale pende un ricorso presentato al Tar dal Gruppo di intervento giuridico che assiste il Comitato dei cittadini del Parteolla. A preoccupare è l’aspetto ambientale e, in particolare, il rischio di inquinamento delle falde acquifere. Aspetto su cui deve ancora pronunciarsi la Conferenza dei servizi. La seduta, prevista per il 13 marzo, è stata rinviata al 15 aprile.

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