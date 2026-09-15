Ecocentro comunale, approvata la perizia di variante 

Si avvicina al traguardo il nuovo ecocentro comunale di Monserrato. Nelle scorse settimane è stata infatti approvata la perizia di variante per la realizzazione dell’impianto e della viabilità di accesso. La modifica riguarda alcuni adeguamenti e posizionamenti tecnici e strutturali, mentre il cantiere prosegue verso le sue fasi conclusive.

Dopo la sistemazione dell’accesso si interverrà su alcuni adeguamenti relativi all’illuminazione. «Stiamo arrivando alla conclusione dell’opera. Entro fine anno dovremmo avere il completamento dell’ecocentro», spiega il sindaco Tomaso Locci. «Questa variazione è un piccolo traguardo: siamo agli atti finali e i lavori stanno continuando ad andare avanti. È un risultato storico, atteso 25 anni, con grandi benefici ed effetti sulla Tari. I dati dicono che dove è stato aperto un ecocentro, si è poi registrato un risparmio del 2-3 per cento sulla bolletta. Speriamo che anche Monserrato possa rientrare in questo dato». Ottimista anche l’assessore all’Ambiente Saverio De Roma: «Nonostante il nostro Comune non disponga ancora dell’ecocentro, abbiamo avuto un ulteriore sgravio per le famiglie, a dispetto di altri Comuni dove la Tari è aumentata. Siamo fiduciosi che con l’anno nuovo potremo avere il nuovo centro totalmente operativo».

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