L’evento.
21 febbraio 2026 alle 00:13

Ecco la Vespiglia, sfida tra i quartieri 

È tutto pronto per la diciottesima edizione della “Vespiglia”. Quattro squadre a rappresentare i 4 quartieri storici di Cagliari, due persone a bordo di ciascuna Vespa in gara, tanti equipaggi, una stella da centrare alla fine della calata di via Azuni. L'appuntamento, organizzato dal Vespa Club Cagliari con il patrocinio del Comune, è per la mattinata di domani (discese dalle 11).

La competizione

Per correre alla stella, come alla Sartiglia, a cui si spira la Vespiglia, tutti dovranno rispettare i temi scelti dagli organizzatori: le maschere dovranno rappresentare personaggi, miti e tradizioni del Carnevale cagliaritano. Anche quest’anno, come tradizione, la “Vespiglia” ha un “tema carnevalesco” al quale tutti i vespiglianti si devono ispirare per poter correre alla Stella. Il tema scelto è “Arti e mestieri-miti e tradizioni del carnevale cagliaritano”.

La Vespiglia non è una gara, ma un'allegra competizione con l'obiettivo di centrare più stelle possibili: quattro squadre a rappresentare anche nei colori i quartieri storici di Cagliari e anche quest’anno una donna (Debora Pusceddu) sarà capocorsa (del rione Villanova).

Gemellaggio

«Il tributo alla Sartiglia è stato sempre riconosciuta dalla fondazione la Sartiglia di Oristano, quale iniziativa gemellata, per la serietà con la quale viene rispettato quasi tutto il regolamento della Sartiglia», spiega Maurizio Vannini, presidente del Vespa club Cagliari che organizza la manifestazione. «Quest’anno il 11 Settembre a Oristano ci sarà la prima “Vespigliedda”, all’interno dell’evento internazionale Isola Che Vespa, organizzato dal Vespa Club Oristano e patrocinato da tutti i vespa club dell’Isola».

