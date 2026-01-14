VaiOnline
Tortolì.
15 gennaio 2026 alle 00:32

Ecco il piano per trasferire i mufloni di Arbatax 

Come catturare e far traslocare i mufloni che scorrazzano ad Arbatax e dintorni? Ieri in aula consiliare a Tortolì si è svolto un incontro tecnico per definire le azioni operative e le relative tempistiche. Con i rappresentanti dell’assessorato all’Ambiente erano presenti quelli del Comune di Tortolì, di Forestas, della Forestale, della Asl e dell’istituto zooprofilattico di Tortolì. È stato effettuato un sopralluogo congiunto per l’individuazione di un’area idonea e adeguatamente recintata da destinare al contenimento temporaneo degli animali. È stata inoltre definita la composizione della task force tecnica che, sotto il coordinamento dell’assessorato all’Ambiente, curerà il prosieguo delle attività di cattura e traslocazione.

Sono state condivise le procedure operative che si articoleranno in diverse fasi: monitoraggio del branco, individuazione dei siti di cattura, attività di foraggiamento attrattivo, cattura mediante gabbie-trappola, valutazione dello stato sanitario degli animali, prelievo e lavorazione dei campioni biologici per la tipizzazione genetica, l’identificazione degli esemplari. Ultimo step il trasloco. Il sindaco di Tortolì Marcello Ladu ha espresso soddisfazione per l’esito dell’incontro, il direttore del servizio tutela Andrea Dessy ha sottolineato come l’incontro abbia consentito di definire un quadro operativo.

