Ecco come cambierà via Monsignor Virgilio  

Quando, qualche tempo fa, i progettisti hanno messo mano all’elaborato commissionato dall’amministrazione comunale si sono resi conto del degrado dei marciapiedi e della pavimentazione stradale con evidenti situazioni di pericolo e di disagio per i pedoni. Nervi scoperti di via Monsignor Virgilio. L’elenco delle criticità sulla strada dello shopping di Tortolì è lungo e racconta di carenze di aree di sosta pedonali attrezzate e infrastrutture dedicate alla ciclabilità, di una scarsa attenzione alla sicurezza soprattutto all’altezza degli attraversamenti pedonali anche in relazione alla qualità dei marciapiedi e al posizionamento dei parcheggi a spina di pesce (verranno sostituiti da quelli a nastro), oltre all’arredo urbano vecchio di decenni. Martedì pomeriggio in Comune gli amministratori, che hanno confermato il doppio senso di marcia abbandonando la precedente ipotesi del senso unico, hanno illustrato le caratteristiche dell’intervento architettonico milionario a residenti e commercianti del tratto fra via Cedrino e via Logudoro dove lunedì prossimo verrà aperto il cantiere. Tra le novità la nuova illuminazione led, la piantumazione di querce rosse su tutto il viale e delle fontane. Più o meno sette mesi di lavoro. «Sono consapevole che ci saranno sacrifici per gli operatori commerciali, ma bisogna tenere duro perché poi dopo non ne trarrà benefici la comunità ma anche tutto lo shopping della via principale. È un progetto a misura di capitale europea», ha detto Fabrizio Annarumma, consigliere con delega alle Attività produttive. (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA