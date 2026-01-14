VaiOnline
Novità.
15 gennaio 2026 alle 00:35

È iniziata l’installazione dei nuovi parcometri: si pagano sosta e multe 

Con un po’ di ritardo rispetto alla tabella di marcia, ha preso il via nei giorni scorsi la sistemazione dei nuovi parcometri nelle strade cittadine. I primi sono già stati installati in via Bizet e in via Turati, due delle strade più trafficate per via della presenza dell’Asl, della clinica e di diversi uffici tra cui quelli dell’Inps.

Si tratta di nuove colonnine intelligenti da cui si potrà come sempre pagare la sosta ma, novità assoluta, da cui si potranno pagare anche le multe in modo più veloce e agevole.

Inseriti nel nuovo appalto sempre in mano ad Abaco insieme a Municipia, ci sono inoltre i pannelli luminosi per indicare i posteggi liberi e il rifacimento di tutte le strisce blu (dovrebbe anche questo partire nei prossimi giorni). In alcune zone, le strisce sono ormai completamente invisibili e cancellate, come in piazza Marcora (davanti all’Asl).

I dati

Le strisce blu distribuite nel centro urbano sono in tutto 1029, 419 sono invece gli stalli stagionali divisi tra Poetto e la costa e che sono attivi dal 1° giugno al 3 settembre. La maggiore concentrazione si ha in piazza Venezia, dietro il Comune, dove i parcheggi a pagamento sono 59. Segue via Bizet, dietro il poliambulatorio Asl dove ci si ferma a 56.

Tariffe da 50 centesimi a 1 euro nelle strade a più alta densità di traffico come viale Colombo, via Marconi e via Porcu. Per i parcheggi stagionali si paga 1 euro all’ora, oppure 3 euro per mezza giornata (9-13 o 13-18) e 5 euro per una giornata intera (9-18). Al Poetto i parcheggi blu sono 156.

