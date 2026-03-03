È il momento della Torres 

Sassari. Se non ora, quando? Al “Vanni Sanna” (inizio alle 20,30) arriva il Guidonia Montecelio che non vince da ben 12 turni. Un digiuno secondo solo a quello della Torres in casa, dove il successo manca da 13 giornate. Vale a dire dal primo turno. In più la squadra sassarese è chiamata a una reazione orgogliosa dopo la scialba prova offerta a Forlì, costata la sconfitta per 2-0.

Il calendario si è accorciato e il ritorno alla vittoria non può essere rimandato perché le concorrenti dirette, pur in affanno, hanno comunque qualche scontro tra di loro e inevitabilmente faranno punti.

I rientri

Il tecnico Greco recupera dalla squalifica Sala, il giocatore di maggior dinamismo, che può essere schierato sia sulla fascia destra, sia sulla trequarti. Difficile capire invece se saranno disponibili dopo i rispettivi acciacchi fisici gli esterni Zecca e Zambataro.

È improbabile che l’uno o l’altro possano giocare titolari, però se garantissero almeno una ventina di minuti come cambio sarebbe tutto grasso che cola. Stesso discorso per il centravanti Diakite, che ormai da tre stagioni è presente a singhiozzo, tormentato quasi sempre da problemini fisici o da influenze varie.

L’avversaria

Anche se il Guidonia non vince da tre mesi resta più pericolosa in trasferta che in casa: ben cinque vittorie delle sette totali sono state ottenute lontano dal campo romano. L’ultima appunto tre mesi fa per 2-1 sul campo della Ternana.

Probabile un atteggiamento prudente da parte della formazione di Ginestra, che verrà schierata con l’abituale 3-5-2, modulo quasi speculare a quello dei rossoblù sassaresi che invece preferiscono avere uno o due trequartisti dietro il centravanti.

Gli ospiti, colpiti pesantemente dagli infortuni, saranno privi del portiere Mazzi, squalificato, il secondo per presenze nella rotazione a tre con Stellato e Avella tra i pali. Occhio alla punta Zuppel, che con 5 reti (una su rigore) è il loro top scorer davanti a Bernadotto, che ha firmato 4 centri, la metà dei quali dagli undici metri, ma ha problemi fisici e ha saltato le ultime gare.

La formazione

Torres (3-4-1-2) : Zaccagno; Baldi, Antonelli, Nunziatini; Sala, Giorico, Brentan, Liviero; Mastinu; Sorrentino, Luciani. Allenatore Greco.

