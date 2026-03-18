È il giorno delle scelte per Pisacane 

È il giorno delle scelte al Crai Sport Center di Assemini dove il Cagliari è in ritiro già da ieri sera e dove questa mattina svolgerà l’allenamento di rifinitura in vista del match di domani alla Unipol Domus contro il Napoli di Conte. Ha diversi nodi da sciogliere Pisacane, molti sono legati anche alle garanzie fisiche considerato che il match con i partenopei arriva dopo soli cinque giorni quello giocato e perso a Pisa.

Difficilmente sarà dei convocati Borrelli, che ancora ieri si è limitato a svolgere un lavoro personalizzato. Pisacane potrebbe, al massimo, decidere di portarlo in panchina per iniziare a fargli riassaporare il clima partita come ha fatto con Deiola domenica allo stadio Arena Garibaldi. Il centravanti nato a Campobasso (ma di origini napoletane) sfrutterà la sosta per le Nazionali per aggregarsi al gruppo, nella speranza poi di potersi mettere a disposizione dello staff tecnico rossoblù per la gara con il Sassuolo in programma il 4 aprile al Mapei Stadium di Reggio Emilia.

Chiaramente out Felici, Idrissi e Belotti. Anche quest’ultimo, tuttavia, aspetta il via libera per cominciare a forzare e allenarsi così insieme ai compagni.

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