è doppietta d’oro nei tuffi con una strepitosa pellacani 

Due ori e un argento. Anche oggi l'Italia esulta agli Europei di nuoto di Parigi, dove Matteo Santoro e Chiara Pellacani salgono sul podio più alto nel sincro misto da tre metri, poi la romana si mette in proprio, confermandosi campionessa continentale nel trampolino da un metro, con l'altra azzurra Elisa Pizzini quinta. Per la Pellacani si tratta della terza medaglia più prestigiosa in questa edizione del torneo continentale. Sfiorano il gradino più alto, Filippo Pelati e Lucrezia Ruggiero nel duo tecnico misto artistico. Li azzurri sono già a quota sette medaglie.

Pellacani e Santoro, già campioni del mondo in carica, chiudono staccando la coppia di atleti neutrali, i russi Ilia Molchanov e Elizaveta Kuzina, e quella tedesca composta dai tedeschi e Luis Carlo Avila Sanchez e Lena Corona Hentschel. Una gara, nella quale erano i favoriti, che hanno condotto magistralmente dal primo all'ultimo tuffo. «Sicuramente una gara dominata ma insieme diamo sempre il meglio di noi: siamo super soddisfatti», spiega una sorridente Pellacani.

Pelati e Ruggiero si classificano, invece, secondi nella finale del duo tecnico misto ma sfiorano l'oro fermandosi a 0,6691 punti dai britannici Isabelle Thorpe e Ranjuo Tomblin che vincono grazie a due punti in più di coefficiente di difficoltà. Sul terzo gradino del podio salgono gli atleti neutrali della Russia Alina Rumiantseva e Zakhar Trofimov. La coppia bronzo mondiale a Singapore 2025 si mette al collo un'altra medaglia dopo quella di sabato nel duo libero e si migliora rispetto al bronzo continentale di Funchal 2025. «Siamo lontani dall'oro solo sei decimi e quindi ci sta un po' di fastidio in questo momento», commenta con ironia Lucrezia Ruggiero.

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