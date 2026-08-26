E adesso si pensa ai giovani 

Al via il progetto “DesTeenAzione - Desideri in azione” che interessa Sanluri e 21 Comuni che compongono l’ambito Plus della Marmilla. Un percorso che dà vita a uno spazio multifunzionale e consente ai giovani di crescere, esprimersi, scoprire e condividere le proprie passioni. L’iniziativa rientra nel programma più ampio di un intervento finanziato con oltre quattro milioni di euro, fondi europei del sociale e di sviluppo regionale, che hanno interessato il centro di Segariu, mini appartamenti per giovani disabili, inaugurato a luglio.

Giovani e futuro

Prosegue, dunque, su un doppio binario il percorso che porterà in Marmilla un programma di interventi finalizzati a contrastare la povertà educativa, l’emarginazione sociale e ogni forma di devianza attraverso servizi gratuiti rivolti agli adolescenti e alle famiglie. In via principale adolescenti tra gli 11 e i 18 anni e giovani tra i 18 e i 21 anni, con l’obiettivo di creare connessioni tra interventi rivolti allo sviluppo delle potenzialità, integrazione, inclusione, contrasto alla dispersione scolastica e alla transizione scuola-lavoro. Il coordinamento delle attività è affidato ai servizi sociali del Plus Marmilla, ne fanno parte i 18 Comuni della stessa area con Serramanna, Serrenti e Samassi. La sede operativa è a Sanluri, nel Palazzo culturale degli ex Scolopi.

La struttura

Anche l’edificio che ospiterà i giovani si trova nel Parco degli Scolopi. Il locale, già adibito ad attività commerciale, è quasi pronto ad aprire le porte. Gli interventi programmati per circa 400mila euro interessano lavori di adeguamento degli ambienti interni e l’acquisto di attrezzature. La fetta più grossa di 3,3 milioni di euro è destinata alle attività in programma. In tutto sei linee, che spaziano tra azioni educative e prevenzione dell’abbandono scolastico, accompagnamento adulti, tirocini di inclusione e altro ancora.

Plus e Comune

Soddisfatto il sindaco di Gesturi e delegato dell’Unione dei Comuni al Plus, Emilio Serra: «Il progetto rappresenta l’ultimo anello di una fitta rete di programmi e servizi ad opera del Plus per far fronte ai bisogni dei cittadini. La struttura di Segariu ospita giovani con disabilità, quella di Sanluri punta all’orientamento dei giovani verso il futuro». E il sindaco di Sanluri, Alberto Urpi: «La scelta di realizzare questo centro nella nostra città rappresenta un importante riconoscimento per la comunità, ma soprattutto consentirà di offrire un servizio qualificato al territorio, rafforzando una rete sociale sempre più vicina ai bisogni delle famiglie».

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