Dumfries: il Real? Penso ai Mondiali 

Mentre si alza la febbre dei Mondiali al via la prossima settimana, dai raduni delle nazionali è continuo il susseguirsi di voci relative al calciomercato, unico riflesso dell'evento cui i tifosi italiani posso aggrapparsi. A dare il là in giornata è stato l'olandese Dumfries, che non ha voluto confermare la sua prossima partenza dall'Inter per trasferirsi al Real. «Non posso dire nulla. Il mio periodo all'Inter mi riempie d'orgoglio ma ora sono concentrato sul Mondiale. Più avanti vedremo cosa succederà», ha detto il difensore, ma è stato un suo quasi ex compagno Zielinski, a parlare per lui: «Non si rinuncia a certe offerte. Se andasse a Madrid bisognerebbe solo dirgli in bocca al lupo». Il club nerazzurro oggi, intanto, dovrebbe annunciare il rinnovo del tecnico Chivu. L'accordo c'è, manca solo la firma.

È invece già tutto fatto per la permanenza di Cuesta sulla panchina del Parma. A Napoli, chiuso ufficialmente il rapporto con Conte, si attende l'arrivo di Allegri. Il Sassuolo, da parte sua, ha fatto sapere di aver raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del contratto del tecnico, Grosso, destinato alla Fiorentina. In Emilia potrebbe arrivare Aquilani, l'ex del Catanzaro che però è molto corteggiato anche dal Torino. Dall'Inghilterra, arriva intanto l'annuncio dell'accordo tra il Liverpool e Iraola, 43 enne ex allenatore del Bournemouth. Lo spagnolo era nel mirino del Milan, ma ora il più vicino alla panchina rossonera è il tedesco Glasner, anche se per evitare sorprese si continuano a valutare altri profili. Ancora va chiarito il ruolo di dt: Gerry Cardinale punterebbe su Rangnick che ha preso tempo perché ieri è partito per i Mondiali alla guida dell'Austria, mentre Ibrahimovic preferirebbe Planes. In questo limbo, con Modric e Leao verso l'uscita, e potrebbe seguirli Rabiot, ci sono però anche movimenti per cercare di non restare troppo indietro sul fronte mercato e tra i nomi che si fanno c'è quello di Greenwood, in uscita dal Marsiglia ma molto corteggiato, sia in Italia, vedi la Roma, sia all'estero, fronte Atletico Madrid.

Le big di Spagna, anche se il Real è impegnato fino a domenica prossima con le elezioni per il rinnovo della presidenza, sono sempre a caccia e ora il Barcellona avrebbe puntato lo juventino Cambiaso, che interesserebbe anche al Chelsea. Una cessione ad alta resa permetterebbe al club bianconero di investire nell'attacco per sostituire Vlahovic. Al momento, i nomi che interessano sono quelli di Sorloth dell'Atletico e di Kolo Muani del Paris Saint Germain. Infine, il neopromosso Monza ha annunciato l'ingaggio di del centrocampista francese Onda, 21 anni, proveniente dall'Estoril Praia.

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