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05 giugno 2026 alle 00:31

Duecento atleti in gara alle Sardiadi 

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Nate per gioco nel 2023, oggi le Sardiadi sono uno degli appuntamenti sportivi e sociali più attesi della città, capaci di unire competizione, partecipazione e spirito di comunità. Giunte alla quarta edizione, da oggi – giornata inaugurale alle 20 al campo di softball Francesco Sanna – coinvolgeranno atleti, associazioni sportive, famiglie e cittadini in una grande festa dello sport in cui il gioco resta il punto di partenza, ma la voglia di fare sul serio è ciò che fa la differenza.

Saranno oltre 200 gli atleti impegnati in squadre miste e in diverse discipline, con gare distribuite su quattro impianti cittadini. Le squadre saranno miste, composte da uomini, donne e includeranno atleti paralimpici Fisdir. Un modello di sport integrato, senza barriere e senza categorie separate.

L’iniziativa, promossa da Asd Nuoro Insieme e cresciuta grazie alla collaborazione delle realtà sportive del territorio, istituzioni e privati si è consolidata come un modello inclusivo e riconoscibile. A dare il via all’edizione 2026 sarà Ottavio Demontis, nuorese, pluricampione italiano e campione del mondo di apnea. Alla cerimonia inaugurale si esibirà Luca Martelli, mentre il 26 giugno, nella giornata conclusiva, sarà la volta della band Trippin’ Sound.

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