24 dicembre 2025 alle 00:39

Due statuine in dono al vescovo 

Un'imprenditrice agricola e un artigiano edile. Sono le due statuette presepiali donate ieri a Monsignor Antonello Mura, vescovo delle Diocesi di Nuoro e Lanusei, da Coldiretti e Confartigianato Nuoro Ogliastra. Un modo per ricordare che dietro l’economia reale ci sono persone, famiglie, storie. Ogni dettaglio, ogni piega del volto, ogni gesto è un richiamo all’umanità dei mestieri, alla loro dimensione etica e sociale.

Un Presepe che non si limita a raccontare la Natività, ma prova a restituire un’immagine della società, dei suoi mestieri, delle sue fatiche. «La figura dell’agricoltrice rappresenta i valori di inclusione e sicurezza che caratterizzano il mondo agricolo e simboleggia il nuovo protagonismo femminile nelle campagne - hanno sottolineato Leonardo Salis e Alessandro Serra di Coldiretti Nuoro Ogliastra - sempre più centrali in termini di innovazione e welfare, dalle fattorie didattiche agli agri asili, fino ai progetti di accoglienza per donne in difficoltà». Per Giuseppe Pireddu e Pietro Mazzette di Confartigianato Nuoro-Ogliastra: «La statuina dell’artigiano edile è un simbolo di integrazione e sicurezza sul lavoro. Con questa iniziativa vogliamo riaffermare il ruolo degli imprenditori artigiani nel costruire comunità fondate sul rispetto, la collaborazione e la tutela della vita umana». (f. me.)

