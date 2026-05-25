Due sfidanti per la corsa bis di Ruiu 

È sfida a tre nella corsa per il rinnovo del Consiglio comunale di Posada. A contrapporsi al sindaco uscente Salvatore Ruiu, 66 anni, imprenditore, deciso a correre per il secondo mandato e a difendere il lavoro svolto negli ultimi cinque anni ci sono due candidati: Gigi Contu, 42 anni, geometra e imprenditore turistico, e Gianfranco Burrai, 53 anni, ingegnere. Sul piano del confronto le tematiche trattate da tutti e tre, anche se con priorità e sfumature diverse, interessano tutti gli ambiti della vita socio economica del centro costiero.

Continuità

La candidatura di Salvatore Ruiu a sindaco con la lista “Pro Pasada” e lo slogan “Continuiamo insieme” «nasce - spiega - per dare continuità a un percorso amministrativo basato su risultati concreti, sviluppo sostenibile e qualità della vita. Il progetto punta a rafforzare turismo, servizi, opere pubbliche e valorizzazione del territorio, senza perdere l’identità del paese». Tra gli interventi principali: oltre 2 milioni per il centro storico, il recupero della Casa della ceramica e del palazzo del Conte, la riqualificazione del litorale, il nuovo Pul e la passerella retrodunale. Grande attenzione anche a Sas Murtas, ai servizi digitali, ai giovani, alle imprese, alla gestione dell’acqua, alle opere pubbliche, allo sport e alla cultura, con l’obiettivo di costruire una Posada più moderna, inclusiva e attrattiva tutto l’anno.

Rinnovamento

“ViviAmo Posada”, guidata dal candidato sindaco Luigi Contu, è una lista civica che punta su rinnovamento, partecipazione e competenze. La squadra, composta da dodici candidati alla prima esperienza politica, propone una visione di sviluppo centrata su qualità della vita, servizi e turismo sostenibile. Tra le priorità «migliorare la mobilità tra le frazioni e le spiagge - spiega Contu - creare servizi di supporto per anziani e persone fragili e rafforzare la Protezione civile». Il punto strategico è dedicato al turismo attivo e destagionalizzato, con percorsi naturalistici, valorizzazione del castello della Fava e iniziative culturali e formative. Il programma include anche interventi sul centro storico, riqualificazione di S’Olivare, revisione del Puc, sostegno a imprese, giovani e sport. Obiettivo una comunità inclusiva e attrattiva sempre.

Sviluppo sostenibile

Gianfranco Burrai si candida a sindaco di Posada con la lista “Albachiara Posada”, proponendo un programma basato su concretezza, sviluppo sostenibile e qualità della vita. La sua idea programmatica di sviluppa con la revisione del Puc, soluzione per Monte Longu, valorizzazione del centro storico con infopoint, percorsi accessibili, parcheggi e cartellonistica interattiva. «Il nostro progetto - sottolinea Burrai - punta anche su arredo urbano, verde pubblico, manutenzione delle strutture e completamento di scuole, impianti sportivi e piste ciclabili». Molta attenzione promessa per cultura, sport e turismo destagionalizzato, con iniziative legate al Parco Tepilora. Previsti servizi sanitari e sociali per anziani e fragili, spiagge inclusive per disabili e interventi specifici per Sas Murtas e San Giovanni, con manutenzioni, illuminazione, fibra ottica e riqualificazione degli spazi pubblici.

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