Due settimane in attesa che si ponga rimedio a una grossa perdita 

Davanti a casa sua, in via Dublino, in quella che è la zona più elevata di Domusnovas (nonché parte della zona 167 del paese), dal primo luglio si è creata una grossa perdita idrica che ora è alimentata da 3 fuoriuscite d’acqua. «L’ho segnalata già il giorno dopo e ho poi fatto vari solleciti ma sono arrivate solo promesse e qui continuiamo a fare i conti con acqua e fango», lamenta Franco Melis, pensionato ed ex presidente dell’associazione locale dei Bersaglieri. «Ho chiesto molte volte ma a vuoto - prosegue - di sostituire l’intero tratto di tubazione visto che dopo i rattoppi continuano a crearsi fuoriuscite d’acqua. Da qui, nel periodo di Pasqua, una perdita ha fatto a tempo ad arrivare in discesa fino a via Berlino prima che la riparassero». In effetti l’intero tratto di strada e anche quello confluente di via Madrid recano i segni di tantissimi interventi di riparazione. «Per di più - evidenzia il pensionato - recentemente tutta la zona è rimasta senz’acqua per 3 mesi: passiamo da un grosso problema all’altro». Non è l’unico a lamentarsi: «Siamo stanchi di questa situazione, - sbotta anche una vicina che non rivela il proprio nome - questa zona è in abbandono». La sindaca Isangela Mascia annuncia per oggi un intervento: «Si valuterà se sostituire l’intero tubo o procedere ad una riparazione. Purtroppo, come ho spiegato ai residenti, tutta la zona 167 è servita da vecchie tubature sottodimensionate e negli anni non è mai stata fatta manutenzione. I ritardi si devono al fatto che abbiamo difficoltà a reperire ditte disponibili ma la Domusacqua ha ben chiara la situazione: ci sono perdite anche in vico Bixio, in via Mazzini e in vico Isonzo e verranno tutte riparate al più presto».

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