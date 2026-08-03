Due opere d’arte dedicate al patrono 

Due nuove opere dedicate a Sant’Antioco arricchiscono il patrimonio artistico del Municipio. In occasione delle celebrazioni del primo agosto, dedicate al patrono della Sardegna, il sindaco Ignazio Locci ha ricevuto la donazione di una statua in terracotta, realizzata dallo scultore Enrico Schirru, e di un dipinto su travertino firmato da Maria Rosaria Esposito. Schirru, originario di Sant’Antioco e residente a Bologna, ha raffigurato il Santo attraverso i principali simboli della sua iconografia: il simulacro poggia su un “ciu”, la tradizionale imbarcazione antiochense, ed è affiancato dalla palma del martirio. Tra le mani tiene il libro della medicina con il bastone di Asclepio e il vangelo con il pesce, simbolo cristiano. Sul basamento lo stemma comunale e i Quattro Mori, a richiamare il ruolo di Sant’Antioco quale patrono dell’isola. L’opera di Maria Rosaria Esposito, artista napoletana legata da anni alla città, si inserisce nel progetto avviato durante “sa festa manna” per promuovere nuove interpretazioni artistiche del santo. «Ringrazio i due artisti - ha detto il sindaco Ignazio Locci - per la passione e la generosità dimostrate con queste donazioni, nate dall’amore per Sant’Antioco e per la nostra comunità».

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