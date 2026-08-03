VaiOnline
Sant’Antioco.
04 agosto 2026 alle 00:17

Due opere d’arte dedicate al patrono 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Due nuove opere dedicate a Sant’Antioco arricchiscono il patrimonio artistico del Municipio. In occasione delle celebrazioni del primo agosto, dedicate al patrono della Sardegna, il sindaco Ignazio Locci ha ricevuto la donazione di una statua in terracotta, realizzata dallo scultore Enrico Schirru, e di un dipinto su travertino firmato da Maria Rosaria Esposito. Schirru, originario di Sant’Antioco e residente a Bologna, ha raffigurato il Santo attraverso i principali simboli della sua iconografia: il simulacro poggia su un “ciu”, la tradizionale imbarcazione antiochense, ed è affiancato dalla palma del martirio. Tra le mani tiene il libro della medicina con il bastone di Asclepio e il vangelo con il pesce, simbolo cristiano. Sul basamento lo stemma comunale e i Quattro Mori, a richiamare il ruolo di Sant’Antioco quale patrono dell’isola. L’opera di Maria Rosaria Esposito, artista napoletana legata da anni alla città, si inserisce nel progetto avviato durante “sa festa manna” per promuovere nuove interpretazioni artistiche del santo. «Ringrazio i due artisti - ha detto il sindaco Ignazio Locci - per la passione e la generosità dimostrate con queste donazioni, nate dall’amore per Sant’Antioco e per la nostra comunità».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

l’emergenza

Caldo, nuova allerta: picchi fino a 42 gradi

In Sardegna le temperature più elevate, anche Ferragosto si prevede bollente 
Cristina Cossu
L’attentato

Lula, i due ricercatori finiti nel mirino hanno lasciato l’Isola

Tre anni fa un ordigno a Sos Enattos: l’indagine per terrorismo è aperta 
Fabio Ledda
Servitù militari

Esercitazioni estive nei poligoni dell’Isola, deroga della Regione

Nulla osta alle operazioni della Leonardo  nonostante il blocco da giugno a settembre 
Enrico Fresu
Cagliari

Anfiteatro e spettacoli, il sogno di una nuova vita

Dopo l’appello di Fiorella Mannoia si riaccende il dibattito sull’arena chiusa dal 2011: «Una ferita aperta» 
Alessandra Ragas
Centrosinistra

Primarie, alta tensione nel Campo largo

Schlein gela Conte: «Prima il programma, poi consultazioni per scegliere il leader» 
I delitti

Uccide a coltellate l’ex della fidanzata

Prima la rissa al bar, poi il blitz sotto casa: vittima un 24enne albanese 