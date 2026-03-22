Due in testa al girone oro 

Le due selargine si riprendono la vetta del girone Oro dell’Over 55. La Maccioni Marmi vola a 10 punti grazie al 5-0 nello scontro diretto col Deximu (tre gol di Monterastelli più Murru e Gherazzu); con lei anche gli Amatori Orione dopo il 2-0 siglato da Sortgius e Tolu all’Okky Villanova, che resta a quattro punti.

Percorso netto

Sale al quarto posto la Campagnola 140 Gr./Simius Immobiliare con il 2-1 sul Real Putzu, mentre guadagnano i primi punti la Sardachem (2-2 con la Cooper Band a firma Schirru e Cabras) e il SI. TI. Carbonia, che aggancia gli Ingegneri sconfitti 2-0.

Nel girone Argento prosegue la marcia a punteggio pieno dell’I. R. Moniaflor. L’1-0 sulla Tielle Team nello scontro diretto è firmato da Piga su rigore, col portiere Paschina protagonista nel neutralizzare il tiro dal dischetto degli ospiti. Orrù e due gol di Pibiri invece permettono agli Amatori La Palma di agganciare il secondo posto col 3-1 alla Eosol/Car Refinish, sorpassata e scivolata in quarta posizione. Il Nuraghe/Evolvere guadagna i primi tre punti col 2-1 alla Lewis Rooms, ultima con il Cagliari 2007 che però stasera giocherà con l’Opes Team. Termina in parità (1-1) tra Sardegna Termale Sardara/E. I. 83 e Poggio dei Pini/Sotto La Torre.

Riscatto

Con la tripletta di Vacca e le reti di Urpi e Sanna la Masnata Chimici riscatta il ko della settimana scorsa e sconfigge La Vernice. La capolista dell’Over 58 conserva un punto di vantaggio su Il Club, vittorioso sul Mulinu Becciu 4-0 (doppiette di Collu e Maxia). Cade la Di. Fer. (1-0 con la Sinnai Conad Superstore), avvicinata dalla Mediterranea R.U. che con Carta Corrias, Ghiani e Manca supera 4-2 l’Aldebaran/Autocarrozzeria Deiana. La De Amicis conserva il quinto posto grazie al doppio Casti, che sigla il 2-0 sulla Frama/Beko Service ancora in lotta per i playoff a tre giornate dal termine della prima fase. Sicura degli spareggi è la Polisportiva Sestu con il 2-0 di Masala e Cogoni sulla Myair Svapo (esclusa invece dalla seconda fase). Il Fileferru batte 2-1 e sorpassa il Cral Ctm alimentando le residue speranze di accaparrarsi un posto tra le migliori otto squadre che si contenderanno il titolo di categoria ai playoff.

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