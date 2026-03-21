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Orune
22 marzo 2026 alle 00:31

Due in carcere per la rapina alla tabaccheria 

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Due giovani sono stati arrestati dai carabinieri della Compagnia di Bitti e della stazione di Orune in esecuzione del provvedimento di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Nuoro. Andrea Pio Degogliu, 23 anni, e Simone Deiana, 19 anni, residenti a Orune, sono stati condannati in primo grado per rapina aggravata in una tabaccheria del centro del paese lo scorso 4 ottobre. In quell’occasione, i due malviventi, col volto coperto da maschere e sotto la minaccia di una pistola, si erano impossessati di circa 2.500 euro. Le serrate indagini condotte dai militari dell’Arma avevano consentito di identificare i presunti autori e di raccogliere indizi che avevano portato al loro arresto nella fase cautelare. Concluso l’iter processuale, i due giovani sono stati condannati a tre anni di reclusione. I due arrestati sono stati trasferiti nel carcere di Badu ’e Carros.

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