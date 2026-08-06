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Capitaneria.
07 agosto 2026 alle 01:26

Due giovani in sup finiscono dietro la Sella: il salvataggio sugli scogli  

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Erano usciti in mare a bordo di un sup intorno alle 18 di mercoledì, ma non sono rientrati a casa. Ore di paura per un ragazzo e una ragazza, entrambi ventenni e soccorsi ieri mattina dalla Guardia Costiera. I due giovani sono stati ritrovati all’alba negli scogli dietro la Sella del Diavolo, dove hanno trascorso tutta la notte, e sono stati tratti in salvo dai mezzi navali intervenuti. Secondo quanto ricostruito dalla capitaneria, il cambiamento dei venti e in particolare il rinforzo del maestrale ha mandato alla deriva la coppia a bordo del sup. I genitori hanno dato l’allarme alle 4 del mattino di ieri, denunciando ai carabinieri della stazione di Quartu il mancato rientro a casa dei due ragazzi. La sala operativa della Guardia Costiera ha così inviato in zona una motovedetta e i sommozzatori del quarto nucleo sub. È stato chiesto anche il supporto dei sommozzatori dei Vigili del fuoco e delle pattuglie dei carabinieri e della polizia, impegnate nelle ricerche a terra. È stato inoltre allertato un elicottero della quarta sezione volo della Guardia Costiera di Decimomannu. Alla fine i due giovani sono stati portati in salvo. Per loro solo un grande spavento. Fortunatamente non hanno avuto bisogno di cure mediche e hanno potuto riabbracciare le proprie famiglie una volta rientrati a terra, nella darsena di piazza Deffenu, a bordo della motovedetta della Capitaneria.

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