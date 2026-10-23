Due giorni di festa con Portalis Obertus e Sa Binnenna 

Al via oggi la due giorni di festa a Monserrato con Portalis Obertus e Sa Fest’e Sa Binnenna, riportando per un intero fine settimana le antiche case campidanesi e la cultura vitivinicola al centro della vita cittadina. Le famiglie apriranno infatti i loro cortili ai visitatori tra launeddas, abiti tradizionali, cantine, quadri, degustazione di vini e musica.

L’inaugurazione è prevista alle 17 alla Casa della Cultura, con la conferenza “Corte/Corti”. Da lì si parte per il percorso che conduce ai giardinetti di via del Redentore, dove attendono gli stand delle cantine, i prodotti tipici campidanesi, le maschere Urthos e Buttudos di Fonni, Mustayonis e S’Orku Foresu di Sestu, cori e hobbisti. In contemporanea l’apertura delle antiche case, in tutto otto. Domani invece le domus saranno visitabili dalle 10,30 alle 13 e dalle 17 alle 19,30. Dalle 16,30 cori, gruppi folk e le maschere Su Beltuleri di Modolo attraverseranno il percorso, mentre i musicisti Erasmus+ del Conservatorio di Cagliari si esibiranno alle 17,30 a Casa Pibiri e alle 18,45 a Casa Tinti. Una mappa, poi, guiderà i visitatori tra le domus e le principali attrazioni per un percorso totale di quasi 2 chilometri.

Sempre domani il programma si arricchisce anche con la sfilata dei vendemmiatori di Sa Fest’e sa Binnenna, che partirà alle 15,30 da via dell’Argine per poi unirsi alle esibizioni itineranti di cori, gruppi folk e delle maschere Su Beltuleri, attraversando tutto il percorso delle case aperte.

«Quest’anno abbiamo voluto unire queste due grandi manifestazioni che si intrecciano con la cultura vitivinicola monserratina», spiega l’assessora alla Cultura Emanuela Stara, ricordando anche l’integrazione del progetto di lingua sarda “Bregungia Peruna”. «La volontà è quella di tramandare e valorizzare le origini della nostra città, con una grande collaborazione tra associazioni e privati».L’assessora alle Politiche giovanili, Fabiana Boscu, sottolinea il coinvolgimento dei ragazzi degli oratori «per sensibilizzarli alla cultura e alle tradizioni di Monserrato». Il sindaco Tomaso Locci aggiunge: «Ringrazio sia gli assessori che tutte le associazioni coinvolte, saranno due giornate di grande festa».

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