Due giorni d’arte  alla Casa della Cultura 

Doppio appuntamento oggi e domani alla Casa della Cultura di Monserrato, in via Giulio Cesare 37. Il Gruppo Culturale di Alessandra Sorcinelli organizza due giornate tra arte e cultura, dalle 19 alle 22, con ingresso libero. Oggi tanti artisti¸da Monserrato e varie zone della Sardegna, esporranno le loro opere, tra scultura e pittura, generi diversi, classici e nuovi. Domani invece la serata sarà dedicata alle letture poetiche, con le autrici Pina Secci, Ausilia Bonu, Altea Bonni. Insomma, due serate per scoprire l’arte in tante forme, per lasciarsi ispirare, e magari scoprirsi artisti. Da anni Sorcinelli organizza mostre, un modo per far conoscere pittori e scultori e avvicinarli al pubblico.

«Tutti sono artisti che hanno qualcosa da raccontare», spiega, «tra loro mi piace ricordare Linda Riefolo, Andrea Ferrero, Giorgia Muscas, che convivono con limiti fisici. Ma i limiti sono prima di tutto nella mente, e tutti possiamo trovare il coraggio di volare».

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